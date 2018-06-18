大陸商銀股權監管的未來趨勢

2018年06月18日 04:10 中國時報 巴曙松

2018年以來，大陸監管機構發布多項關於強化銀行股權監管的政策文件，特別是《商業銀行股權管理暫行辦法》提出了股權管理的總體立法原則，提供規範監管銀行股東的清晰指引。筆者認為，大陸商業銀行股權監管的未來趨勢將是重點完善穿透監管所需的資訊獲取機制，並搭建針對金融控股公司的監管框架，從而提升股權監管的整體有效性。

首先，大陸將可能從明確監管原則到強化配套工具，進一步健全穿透式監管所需的資訊獲取機制。

儘管大陸的穿透原則得到確立，但對股東資質和行為的持續性監管仍面臨一些掣肘因素。未來關聯方資訊獲取機制在大陸有望得到全面強化。其一，大陸可能會構建股東風險的全周期監測預警機制，進一步完善商業銀行股權資訊管理系統，跟蹤評估股東的資質變化，識別潛在風險；其二，大陸可能會建立監管協同聯動機制，實現資訊共用與行動統一。一方面，在大陸各個金融監管部門之間搭建資訊交換與協作的橋梁，嚴防監管套利；另一方面，加強與大陸的證券登記結算部門、工商部門等機構的外部協調，密切監測股東行為。

關於監管協同，美國的經驗值得借鑑。美國聯準會與銀行控股公司的各功能監管機構定期舉行監管會談，並通過監管報告資訊平台共用資訊，提升監管的有效性。

其次，大陸的股權監管有可能從單一機構延伸到金融企業集團，為綜合經營的金融控股集團搭建專門的審慎監管框架。

大陸目前的監管限於股東與銀行的相互關係，沒有將通過股權關聯在一起的金融企業集團納入到整體的監管框架中，未考慮金控公司作為銀行主要股東的管理方法。識別金控公司結構下的潛在風險，往往比監管單一機構複雜度更高。大陸過於依賴分業監管模式可能導致監管分割與監管套利，削弱並表監管的有效性。

借鑑國際經驗，大陸可從金控公司的資本要求、流動性標準以及非金融業務範圍入手，建立全面的監管評估體系。美國的《多德‧弗蘭克法案》要求，一級金融控股公司應持有足夠的優質資本抵禦外部衝擊，聯準會有責任定期評估公司的資本實力。

再次，大陸可能從股東行為規範到業務類型准入，通過合理限制主要股東的經營範圍，降低風險傳染的可能性。

大陸的《商業銀行股權管理暫行辦法》對主要股東建立風險隔離機制的要求僅是原則性規定，未涉及對股東公司自身業務的限制，而主要股東從事高風險業務恰恰是風險從非銀子公司向銀行傳遞的根源。因此，在明確股東行為準則的基礎上，適度約束主要股東的經營範圍是防控風險跨部門傳染的有力舉措。

從國際實踐來看，美國的監管機構強調銀行業務與商業活動的分離，對銀行控股公司可經營的非銀行業務範圍施加了多重約束。《銀行控股公司修正法案》規定的非銀行業務僅限於20餘種，並限制銀行控股公司從事不動產與保險業務。在股東准入端設置業務類型門檻，有利於防控股東濫用權力危害銀行經營。

最後，大陸未來還可能從銀企關聯擴展到銀政關聯，將地方政府影響下的交易行為納入關聯交易的統籌監管。

2017年的《關於中國遵守有效銀行監管核心原則評估報告》指出，理論上目前大陸地方政府入股的銀行無需關聯方調查，就可向政府入股的其他企業發放貸款。由於銀行信貸與政府支出的高度互補性，在大陸的一些金融資源相對匱乏的地區，地方政府對轄區內銀行的貸款決策有較強的干預動機。從理論角度看，大陸各地方政府的介入雖一定程度縮小了銀企間的資訊不對稱，但有可能造成貸款流向過於集中，提高銀行經營風險。

有學者對新興經濟體商業銀行的研究表明，受地方政府影響較大的銀行，傾向於擁有更低的利潤率和更高的不良貸款率。可見，大陸未來的監管框架有可能考慮逐步覆蓋地方政府持有銀行股權可能帶來的關聯交易問題，從而約束地方政府對銀行經營的影響。

（作者為香港交易所首席中國經濟學家、中國銀行業協會首席經濟學家）

(中國時報)