當美國棋子 哪來主體性

2018年06月18日 04:10 中國時報 楊雨亭

前美國在台協會主席卜睿哲日前接受專訪時指出，美中台局勢正在經歷根本性的變化，若大陸不再透過「政治掮客」推行兩岸統一目標，要直接跟台灣社會對接，台灣要如何調整政策？他又說，美國政府與國會視台灣為美中大國競爭下的戰略資產及美中關係的談判籌碼。

卜睿哲的發言是典型美式說話模式，具有戰略高度，直接了當，不怕衝撞，避免模糊解釋。他的發言有幾個方面值得注意：第一，誰是推行兩岸統一的「政治掮客」？是國民黨、親民黨、新黨、統促黨、反獨媒體？還是海內外林林總總的促統團體？這說明美國的外交部門與安全單位對台的研究工作是非常細緻的。

美國政府內部或有不同的保守與進步力量之間的鬥爭，但是對於美國利益的堅持以及以美國為世界中心的思維是不會改變的。由於過去半個多世紀以來台灣人在美求學與落戶的人口比例很高，因此美國政府視台灣為「半殖民地」的心理優越感很強，若非如此，卜睿哲不會自然地以高位的發言方式講述台灣的應行方向，而台灣的政府和百姓聽聞以後的習慣順從性也高。筆者要指出，台灣社會和人民的國家主體性是虛弱的，傾美的心理是主流。阿扁說台灣總統是美國海外軍政府的執行官，不是沒有原因的。

美國長期以來有意無意間推論，中國遲早會走上蘇聯解體的命運。因此不但流亡海外的民運分子、法輪功、藏獨、疆獨等獲得美國政府的庇護，台灣的台獨和民進黨也都在翹首等待那「解放」的偉大時刻來到。這是美國對中國的長期戰略，而台灣的台獨和民進黨也早已自動站好序列，配合美國的指揮作業。

第二，川普是一個每天看美國全國收支財務報表的總統，美國對台政策的費用一定要讓台灣以各種形式支出。因此卜睿哲說經濟關係上，台灣要考慮對美國讓步，也就是包括美豬、美牛進口以及放寬金融服務產業投資。卜睿哲沒有說的是對美採購高端武器與裝備。

第三，卜睿哲指出，台灣當前是兩極化的政治環境，很多重要法案沒法推動，台灣政治領袖應尋求內部共識，共同面對當前的環境。以過去兩年多來的民進黨執政方式來說，極化的政治環境對他們的政治和經濟資源取得有利，對於年底選舉更是只能成功的一種機制。美式的兩黨民主制度證明在台灣社會難以運作，而美國的反中戰略，恰恰是激發台灣社會統獨之爭以及破壞兩岸和平發展關係的主要來源之一。

因此，面對台灣內部、兩岸以及國際的複雜局勢，美國視台灣為關鍵棋子時，中華民國的國格已被完全消解，我們應如何自處，破除自身的主體性嚴重流失？唯一的道路是由兩岸人民決定自己的命運。（作者為作家）

(中國時報)