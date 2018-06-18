2018年06月18日 04:10 中國時報 鈕則勳

台灣民意基金會的最新民調顯示，民進黨及蔡總統的支持度都創新低，行政院長賴清德的不滿意度也首次超過滿意度，此3大警訊已威脅到民進黨年底選舉的盤勢，若無法彌補，就算國民黨仍無作為，都可能在大選中有所斬獲。筆者認為，民進黨傾全黨之力挺吳音寧、對香蕉過剩束手無策，以及外交及兩岸政策的無作為，應該都是執政黨民調出現重大警訊的直接原因。

首先，北農總經理吳音寧做得好不好或適不適任，坊間早有定見，但令人驚訝的是，小英竟以總統之尊跳出來力挺，相關單位還臚列表格來打臉前任總經理韓國瑜，以凸顯吳的施政績效。但小英此舉並不會讓民眾覺得她有情有義，反而會讓民眾覺得突兀。在頻頻斷交、兩岸關係倒退之際，總統放著該處理的事不理，卻以總統的高度下指導棋全力挺吳，滿腦子「制柯打韓」的選戰邏輯，民眾又怎會買帳？

其次，針對香蕉產量過剩，相關單位補救方法不到位，逼得賴揆只得在臉書上力推「水煮香蕉沾大蒜、醬油」，結果引發輿論譁然。行政院發言人只好不斷替賴揆緩頰，解釋是民間友人提供的方法。更甚者，同黨議員王世堅還在節目中試吃「水煮香蕉」時一派輕鬆、連皮大口咬下並形容像「剝皮辣椒」，且直呼「滿好吃的」，硬挺上意。結果，賴揆還要澄清沒有建議民眾吃香蕉皮。

不管如何，這一連串的香蕉新吃法不僅沒有幫助到蕉農解決產銷失衡的問題，反而引起網路上的一片質疑聲，讓網友質疑賴揆又在「講幹話」，也難怪「賴神」民調下滑。接著還有「吸管之亂」，一件限塑的單純政策卻又引發民眾痛批。

從政府對以上事件的應對可清楚發現，政府官員的回應不斷在挑戰民眾的生活習慣及認知底線，官員在無法提出更好的解決方法之前所作的即興式發言，只會凸顯政府在危機處理中的顢頇與反智，不僅使想解決的問題或推行的政策治絲益棼，更侵蝕了政府的威信，如何能讓民眾相信政府有解決問題的能力呢？

最後，蔡政府民調差的原因當然是和兩岸及國際關係有關。蔡總統不願接受九二共識，以致大陸採取對我國際空間壓縮的戰略，但蔡並未尋求解套方案，反而每次都藉「哀兵」姿態欲鞏固深綠票源，如今反而民眾對大陸的好感度上升了4.4%。而賴揆不針對迫切的內政議題實事求是地解決，反而大剌剌高喊台獨，更明顯錯估了民眾的期待，不滿意度攀升難免。

綜上所述，凡事政治操作、遇事治理失靈，一碰到兩岸、國際挫折只有蜷縮到意識形態框架中取暖的執政團隊，或許只有選舉大敗才會認真反思吧！（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）

(中國時報)