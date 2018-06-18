2018年06月18日 04:10 中國時報 蘇嘉祥

4年1次的世界盃足球賽開打了，才3天就讓全世界驚呼連連，其中最勵志的故事是，只有33萬人口的冰島，居然可以靠「業餘球員」和上屆亞軍的「足球大國」阿根廷以1比1打成平手。

阿根廷足球隊擁有當今全世界身價最高的球員梅西，曾經在足球史上獲得兩次冠軍，賽前各家盤口幾乎都預測阿根廷必定打贏這場比賽，冰島志在參加，打完3場留下紀錄就行了。但上半場結束，冰島追平比數，下半場冰島正職是「導演」的守門員撲掉了梅西的12碼罰踢，結局讓全世界譁然！

冰島在2008年的歐洲金融海嘯中第一個倒下，曾經民生凋敝，近年來成為觀光熱門國家，這次冰島足球隊更成了世界盃的寵兒了。

台灣的人口2300萬人，但是在全世界的足球排名始終在後段班，曾經長時間落在190名之後，目前已提升到120名左右，但仍處於有待努力的群組。

台灣的「中華台北男足」以前在亞洲比賽，連小小的汶萊、卡達、香港都打不贏。我們的男足長達半世紀無法參加亞運，因為一直無法踢進亞洲8強內，最近都是靠「特別甄選」才勉強參與亞運。

但比起台灣，人口大國的大陸及印度看到冰島足球隊的表現，可能就更鬱卒了。大陸體壇非常重視足球運動，花在發展足球的經費一直是所有運動種類之冠，連大陸國家主席習近平也是足球迷。有人統計過，大陸足球運動的經濟體幾乎是大陸全國體育總經濟體的一半，但卻只有在2002年因日本和南韓承辦世界盃足球賽，空出兩個名額，大陸才首次擠進世界盃，之後又是「望穿秋水」了。

網路上流傳一種算法：冰島只有33萬人口，扣掉一半的女性，另外2/3的15歲以下、35歲以上男性，還有正在服勤走不開的打魚的、看守火山口的、指揮交通的、服兵役的…，最後只剩下23位男人，結果就由他們組成了國家足球隊。

其中更只有1位是旅居歐陸本土打職業球隊的隊員，其餘在冰島國內都有其他正職，教練是牙醫，選手有導演、飛行員、房地產經紀人等，他們都不是成天踢球的專職球員，但他們居然打敗了義大利、荷蘭隊，取得歐洲代表權，更在世界盃中逼和了強隊阿根廷。這也算是寫下世界足球史上的一頁傳奇。

台灣、大陸、新加坡、香港都在本屆世足賽中缺席，看看冰島「業餘球員」的表現，我們應有「有為者亦若是」的期許吧。

（作者為國立體育大學兼任助理教授）

(中國時報)