2018年06月18日 04:10 中國時報 趙俊邁

最近有女立委驕傲地用湯匙教民眾「喝」珍珠奶茶，還有閣揆教百姓烹煮香蕉而食，由這兩件事可以看出官員和民代才德兩無。難道他們找不出其他替代吸管的「可行性」方式或是其他的香蕉食譜嗎？

俗諺「君子可欺之以方」，台灣百姓民風善良純樸，因之被無良政客所利用，乃致有「選民可欺之以詐」的惡質選舉風氣。

曾國藩曾指為官者當具基本四品行：講信用、無官氣、有條理、少大話。且看看，當今台灣朝堂之上，有幾人符合這四品行？

從珍奶吸管和香蕉滯銷事件以管窺豹，現在的父母官多是不講信用、官氣十足、毫無條理、只講大話。

自古政府取良能者管理眾人之事，都以才德為重，即使專制時代的皇帝都知道在民間探訪賢能人士，舉孝廉方正為社稷服務。當今民主政治則由老百姓投票選舉總統、縣市首長或各級民意代表，而其基本價值在「選賢與能」，民眾的眼睛可得放亮點，以免選錯人，誤了國事。

司馬光按照才德之有無做分析：才德兩全是聖人，德勝於才是君子，才勝於德是小人，才德兩亡是愚人。

以此標準，現如今朝堂之上的大小官員、各等議員，聖人與君子如鳳毛麟角，小人與笨蛋則俯拾皆是。如此朝政怎不令人驚悚、痛心！

曾國藩還認為：「才德不可兼得，則以德重」。但今天當家主政的袞袞諸公和諸母，有德者，鮮矣！

古今中外王朝敗亡，幾乎都是因為皇帝昏庸、朝政腐敗、政治內鬥嚴重以及開支太大，百姓負擔過重，致使民怨四起，政府遭到唾棄。如明末崇禎、清末慈禧就是實例。任西洋歷史上了不起的西羅馬帝國，也是伴隨著人們的冷漠而走向歷史的盡頭的。拿破崙政權嚴格控制輿論，建立了苛刻的書報檢查制度，遭到人民的反感乃至憤而反對，埋下敗亡的因子。

歷史殷鑑，無德之人禍國殃民，故事雖遠，血跡斑斑，焉能不戒慎恐懼！下一代是幸福抑或悲慘，有賴選民智慧面對，理性抉擇。

（作者為北美華文作家協會前會長）

(中國時報)