社論－藍綠不能心靈契合 如何要求大陸

2018年06月18日 04:10 中國時報 主筆室

「追求國家統一不僅是形式上的統一，更重要的是兩岸同胞的心靈契合」，這是大陸國家主席習近平訂下的兩岸方針，也是對台灣最有利的兩岸關係走向。然而「心靈契合」4字談何容易？以德服人者王，大陸這樣的目標不能只是口惠，更必須實至，但反躬自省，連台灣內部都做不到心靈契合的話，又如何要求大陸呢？

台灣陷入藍綠對抗的漩渦30年，把台灣拖進了巨大困境，而這樣的對抗並沒有因為民進黨的「完全執政」而稍有緩解，反而變本加厲。台灣再不努力「無色覺醒」，再不齊心齊力尋求藍綠和解、世代和解、階級和解、性別和解，這困境將在可預見的將來變成絕境、死境。

然而「和解」說來容易，做來何其不易，就以民進黨今天動輒得咎的處境來看，何嘗不是民進黨在野時「逢馬必反」的反噬，過去種種的刻薄無理，今天全化為一支支的迴力鏢射向自己。從國民黨的角度來看，今天種種對民進黨的刁難，也不過是以彼之道、還施彼身罷了。以各方大力撻伐的吳音寧為例，若非民進黨對前北農總經理韓國瑜傾全黨之力追殺批鬥在先，今天藍營就不會如此放大比例檢驗、消費吳音寧。用一個最淺白的例子對照，請問，同樣是台北市政府擁有股份的台北畜產運銷公司總經理，不需要到議會備詢，為什麼北農的總經理吳音寧卻要到議會備詢而成被追逐的「小白兔」？

當然，吳音寧今天被萬方投石，自己也要負很大的責任，例如對薪資待遇的回答避重就輕，在議會面對質詢時不進入狀況的不專業答覆，直如提油救火；而北農的經營關乎全台灣的農產運銷，檢驗吳音寧稱職與否也有其重要的公共價值，但目前輿論對吳音寧的檢驗密度與強度，某種程度也超過了合理的範圍。這隻誤入叢林的小白兔，幾乎是被各方用原子炮在轟著。但有多少人在乎吳音寧的委屈？因為那就是用民進黨的標準去檢驗民進黨。

另一個藍綠對抗的指標案件則是管中閔案。民進黨的粗暴處理已經引起了社會公憤，若觀察這幾個月的選情變化，民進黨氣勢快速崩跌，正是從拔管開始。在此案中，民進黨的濫權已經超越了台灣人民能夠理解的程度。對台大來說，不能接受行政力干涉大學自治；對管中閔而言，則當然是要求一個公道；而對藍營來說，此時不轟民進黨更待何時？

但即便如此，大家還是不能不嚴肅地問一個問題，現在蔡英文顯然已經下不了台，台大也擺出了不惜長期抗戰的姿態，教育部與台大必然繼續僵持下去，但一個百年歷史的台大，被視為台灣最高學府、作育了無數英才的台大，就這樣成了對抗的祭品，得成為一個「沒有校長」的大學，挨過漫漫的訴訟過程，這會是台灣之幸嗎？作為國家教育發展大腦的教育部也將繼續癱瘓，台灣的社會信任關係也將癱瘓。

如果我們要尋求內部的「心靈契合」，要讓台灣必須前進，藍綠不能再這樣火車對撞下去，不管是對吳音寧或者是對管中閔，都必須尋求解套的新起點。

在對於吳音寧人事案的態度上，究其實，吳音寧和吳茂昆充滿違法爭議的情況究竟不同，縱其仍有適任性的問題，但台灣難道沒有更該關心的事情嗎？把所有的注意力全都集中在吳音寧身上，並不是一件健康的事。現在檢方已介入調查，何不讓司法的歸於司法，不要再把有限的輿論版面、監督力道全聚集在吳音寧1人身上。民進黨發動社運團體「挺寧」是無腦的膝射式反應，反而增添社會對抗的情緒，留下迴旋空間，讓司法與社會理性力量出現，才會讓社會願意以合理、合情的比例去檢驗吳音寧。

更重要的是管中閔案，民進黨當知，以蔡英文的政治利益來說，拔管就像一道無法結疤的傷口，時時刻刻地流著鮮血。拔管是民進黨不民主、不法治的一個顯例，不管從台灣的整體利益或民進黨的政治利益，蔡英文都該思考給台大、給管中閔一個下台階，一個願意讓步的理由，以執政者的高度向關心管案的社會大眾遞出橄欖枝，承認過去在管案處理確有失當之處，並宣示重回民主法治路線，不再如失速火車一般橫衝直撞。當執政黨願意放下姿態、自我反省，管中閔、台大和教育部自然願意重啟對話、共謀解決台大僵局之道。如果執政黨顢頇，拒絕反省，我們也呼籲管中閔願以台大前途為念，為台大解套。

心靈契合，不只是兩岸的和平密碼，也是台灣脫困的關鍵鎖鑰，作為大眾傳播媒體，面對深入社會底層的藍綠對抗情緒，面對國家前景墜入無底深淵的危境，明知其難，仍需勉力而為。

(中國時報)