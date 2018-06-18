狼終於來了

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中國時報
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喊了幾個月「狼來了」，終於真的來了。中美貿易戰子彈已上膛，萬一失控，全球經貿樣貌恐將從此改觀。

中、美兩國經過幾次談判，原以為已偃旗息鼓，但美國總統川普上周五批准懲罰性關稅清單，對500億美元的大陸進口品課25%高關稅，並警告大陸不得報復，否則將對更多商品祭出報復，但大陸商務部不理會川普的威脅，馬上宣布同等報復方案，同時宣布過去談判成果承諾「全部失效」。

根據雙方的時程，高關稅措施已進入程序，預定下月6日生效，除非在此之前雙方達成另外的協議，讓美國撤銷或延後此措施，否則貿易戰勢難避免；而依照過去白宮的運作來看，唯一能讓貿易戰停下來的只有川普，但偏偏川普的反覆善變，讓外界完全無法預測捉摸，要化解貿易戰已無法靠「理性談判」達成。

中、美爆發貿易戰，兩國經濟、貿易必然受損，大部分的估計是經濟成長率減少0.2到0.5個百分點，視情況嚴重性而定，以中、美龐大的經濟量體而言，兩國都能承受損傷。反而是旁邊看戲的其他國家，在兩個最大經濟體的貿易戰之中，難免被波及，因全球經濟與貿易必然受損，受損程度要視各國的主要貿易夥伴是誰、自身在全球供應鏈中的整合程度等，不幸的是，台灣屬於受到衝擊較大的國家。

媒體報導，鴻海集團已盤點可能受到的衝擊，並評估因應方案，其他廠商亦應有危機意識，要作盤點與因應方案。政府更責無旁貸，除了要有短期對策外，該好好思考在國際經貿體系的因應之道。

(中國時報)

社論－藍綠不能心靈契合 如何要… 究竟塞了多少爛官蠢官

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