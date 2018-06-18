究竟塞了多少爛官蠢官

2018年06月18日 04:10 中國時報 王尚智

全民目睹「拔管案」，不料環保署的「吸管」、農委會的「香蕉」接力推出新作，一路把知識分子、年輕人、農民得罪精光，腦漿灌水無下限的政策作為讓人實在不知該笑、該罵或該生氣。

蔡政府上任才短短兩年多，為何竟能夠一整批官員「爛到根、爛進智商」？民進黨執政後究竟塞進了多少五路江湖找來的蠢官、爛官？

去年中就有媒體發現，過去長期「以農民之名」抗衡政府的「台灣農村陣線」，主要成員吳音寧、詹順貴、陳吉仲等人幾乎全部陸續入朝當官。從此而後，包括「農地違建合法化」等被批判經年的政策出現反覆，無論「農陣」或這些「新官們」完全熄火無語，「晉升」等同「噤聲」，就是這群當初依附民進黨「頻上街頭、抗議遊行」的真實嘴臉。

權力腐蝕人心，雖然早就是耳熟能詳的事，但一個人的「價值初衷」身在權錢的支配位置上整個敗壞腐朽，究竟需要多少時間？這一個觀察角度，其實是來自那些長期熟悉「農陣」成員、對照著他們「當初、此刻」而尤其備感驚心動魄的現實。

這當中，吳音寧早早懂得用北農公關費大買洋酒交際「讓人驚訝」是一種，而農委會副主委陳吉仲在蔡英文動怒後依然「自我陶醉」其農民收入調查，則又是另外一種。若是將當年那些社運抗爭人士想像成「樸實、認份、體恤、專業」，如今顯然證明了他們的人格言行更多是「無能、濫權、傲慢、偏執」，長期反對政府體制與政策，卻在自己當官後更是一意孤行，無所顧忌。

這也讓人不禁反思，過去各種以「愛台灣之名、幫農民之名、挺勞工之名、爭民主之名」的抗爭與倡議，究竟有多少在本質上壓根只是「覬覦政治權力」的手段？這20多年來台灣民眾所見到的無數政治宣示的華麗文藻、民間街頭的激情演出，向社會許之以各種「政治理想」的訴求，哪些不是「私欲利用」的包裝？

於是才短短兩年多，就如同最新一波綠營政府計畫以「打假新聞」之名修法，實際上企圖干涉「言論自由」的說詞與手法，始終凸顯著民進黨與外圍依附組織長久以來的慣性：「以XX之名」，現實中卻只有不斷「在破壞體制中自我合理、在權力意識中自我催眠」，執政無能、建設無力，充滿空洞與虛榮。

台灣民眾最可悲的不外是以堂堂20年原地空轉、前景沒落的代價，只滋養了國民黨、民進黨「一個無能、一個奸佞」這兩個政黨！如今整個綠色官場裡究竟有多少蠢官、爛官？究竟到底有多少蛋頭自戀學者、狂妄社運人士出身？確實早已經族繁不可考。

而蔡英文之所以排除萬難力保吳音寧等人到底，或許只是綠營裡早已權錢腐爛的一幫政治人物「遙想當年、社運街頭、同伴相互呼應」的青春時光，向過往的自己致敬與慨嘆。如今政黨終於輪替，「權力到手、四方就座、彼此把錢言歡」，誰還管基層死活，選票什麼的都無所謂了啦！

(中國時報)