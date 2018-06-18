2018年06月18日 04:10 中國時報 趙政岷

慶端午，賽龍舟。鼓手看清楚目標與船的狀況擊鼓，選手聽鼓聲一起使力，輸贏的關鍵在於大家是否同心齊力，發揮從眾的力量。從眾真的那麼難嗎？我們喜歡獨立判斷不受影響，但卻又常忍不住想模仿別人。我們有時顯得盲從，有時又刻意不去做別人已經在做的事。這一切都源於看不見的「社會影響力」。它一直都在，只是我們渾然不覺。

想像天氣熱到不行，你快渴死，跑到附近速食店買冰飲料。你走向櫃台，店員問你要點什麼？你會怎麼回答？在美國這答案要看你在哪裡長大。紐約人、費城人、美國東北部的人會講「蘇打水」；明尼蘇達州、中西部人、在大平原區長大的人會講「氣泡飲」；亞特蘭大、紐奧良、大部分南方人則會點「可樂」，就算他們想喝的其實是雪碧也一樣。

我們的成長地點以及我們身邊的人遵守的做事方法，影響著我們每一件事。我們講的話、做的事統統受到影響。孩子會跟著父母信教，大學生養成跟室友一樣的讀書習慣；不管是做簡單的決定（例如要買哪個牌子），或影響較大的決定（例如要走哪一條職涯道路），身邊的人做什麼，我們通常跟著做。

模仿是非常基本的天性。有人跟我們做一樣的事，或是類似行為，會令我們推論雙方有共通之處，大家是同一國的，這種現象或許與親人之間會相像有關。人會模仿身邊的人，看見別人跟自己做一樣的事，下意識會覺得雙方有連結。

反之，許多流行卻來自與眾不同。《哈利波特》作者J. K.羅琳在1990年代中期找出版社時，連續被12家出版社退稿，大家都說太長了，而且童書賺不了錢。《飄》一連被拒絕38次才出版。貓王曾被說，回去當卡車司機比較好。迪士尼創辦人華德‧迪士尼早年被炒魷魚的原因是「缺乏想像力與好點子」。原來，大家都照過去的想法與經驗來做判斷。

這世界需要創新與改變，但也需要看到社會群眾需求去滿足。華頓商學院行銷學教授約拿．博格在過去15年間，透過數百次的實驗、分析數千場競賽、檢視數百次購物行為來研究「社會影響」科學，出版了《何時要從眾？何時又該特立獨行？：華頓商學院教你運用看不見的影響力，拿捏從眾的最佳時機，做最好的決定》一書，書中指出，雖然我們沒有發現，但我們的所作所為永遠深受他人影響，社會影響都悄悄塑造了我們的人生。

人生很難，雖然我們依舊可以選擇發揮自己的影響力，做個鼓手。不過天性讓人容易隨波逐流，只想聽鼓聲前進。了解「社會影響力」的背後原理，能讓我們想保有自己的時候獨立，也在該從眾時從眾。選舉快到了，你是西瓜偎大邊、人云亦云，還是不論藍綠紅白，無色覺醒？看看龍舟，想想自己吧！（作者為台北書展基金會董事長）

(中國時報)