挑戰經典劇 跳出東方味

2018年06月18日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

芭蕾舞是源自西方的藝術文化，然而亞洲地區各國，也嘗試發展各自特色。鑽研芭蕾舞藝術數十年的上海大劇院前藝術總監錢世錦表示，綜觀大陸各大芭蕾舞團，除了跳經典的芭蕾舞劇，也會就各團編制做不同的實驗和發揮，並在舞作裡展現中國味，像是中央芭蕾舞團的代表作《大紅燈籠高高掛》、《牡丹亭》等，都是經典例子。

穩健發展 各團有特色

錢世錦曾任上海芭蕾舞團駐團小提琴家20年，並創作《玫瑰》、《阿Q》、《青春之歌》等芭蕾舞劇，對大陸的芭蕾舞發展很有觀察。他表示，目前各大舞團包括中央芭蕾舞團、上海芭蕾舞團、廣州芭蕾舞團、天津芭蕾舞團、蘇州芭蕾舞團等等，都有穩健的發展，也能經營各自特色。

其中特別要提蘇州芭蕾舞團，由於該團編制較小，無法經常跳傳統西方舞劇，反而走出一條和他團不同的道路，錢世錦表示：「蘇州芭蕾舞團經常演團內自創的新編芭蕾舞，像是以柴可夫斯基的音樂，演西施故事，或是今年推出的《唐寅》，說的正是唐伯虎故事，也很有意思。」

音樂和舞作 隨你自由配

錢世錦表示，音樂是芭蕾舞作的靈魂，作為一名音樂家，他從音樂觀點研究芭蕾舞，找到特別的觀察點，他把芭蕾舞發展歸類為三個階段，「第一個階段是舞蹈編排主導音樂的模樣，像是柴可夫斯基舞劇作品的音樂，是為了舞蹈需求而寫；第二個階段是舞蹈編排和音樂之間的磨合期，如俄國芭蕾舞家尼金斯基，就試著以不是專為芭蕾舞而作的音樂，如：德布西《牧神的午後》編舞，企圖為芭蕾舞找到革新面貌。」

錢世錦表示，現代芭蕾舞發展，來到第三個階段，「音樂和舞作之間的關係更為自由，戲劇特質也突顯出來，編舞者可自由尋找適合的音樂，用在適當的段落裡，像是法國文學家小仲馬的作品《茶花女》，除了被改編成歌劇，還有芭蕾舞劇的版本，用的音樂就是蕭邦作品，這些作法都賦予芭蕾舞更多不同的表現。」

(中國時報)