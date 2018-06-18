芭蕾舞在台灣 作品精而巧 日港人朝聖

2018年06月18日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

相較於大陸經營具規模舞團、創作長篇新編芭蕾舞作，台灣則是經年都有精緻、短篇的新編芭蕾舞作出現，以及長年由民間團隊所推出的Gala芭蕾舞演出。

像是在台推廣芭蕾舞近30年的高雄城市芭蕾舞團藝術總監張秀如，她每年推出「點子鞋」計畫，力邀人才發揮創意、編芭蕾舞，目前在南台灣也已累積出一股新穎的力量，她表示：「台灣有很多編舞人才，年輕人的創意無限，我每年都會邀請傑出的編舞家，讓他們以『芭蕾舞』為主題編舞，推出結合都會生活、又含有芭蕾舞元素的作品，最近的創作者也會把歌劇、多媒體等元素融入舞作，讓芭蕾更具多樣性。」

此外，前美國洛杉磯芭蕾舞團首席舞者王澤馨，自2000年返台，為了推廣芭蕾舞，除了教學，也連年舉辦「國際芭蕾舞星Gala」，邀請世界各大舞團的首席舞者、舞星來台演出，專跳各大傳統舞碼的經典片段，她表示：「對於不熟悉芭蕾舞的觀眾，在Gala裡能一次欣賞多部芭蕾舞劇精華；對資深芭蕾舞迷而言，能夠一覽這些精華片段，也相當令人期待，目前也會有來自日本、香港等地的觀眾，專程來台看舞。」

王澤馨表示，近年的趨勢，除了經典舞作片段，她也傾向為台灣觀眾介紹更多現代的芭蕾舞作，「Gala的演出形式很特別，我們希望能為觀眾準備更多獨特的作品，我們期望能和所有喜愛芭蕾舞的觀眾，一起分享世界芭蕾舞壇的脈動。」

(中國時報)