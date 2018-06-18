改編嫁妝一牛車 流山兒祥愛土味

日本導演流山兒祥和台灣阮劇團合作推出舞台劇《嫁妝一牛車》，圖為劇中的窮夫妻吃掉地上的白米飯。（阮劇團提供）

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中國時報
／專訪

近期的金川會、巴黎恐怖攻擊，面對世界種種動盪不安的時局，享譽國際的日本導演流山兒祥表示：「在先進文明的年代，人類反而製造出許多問題和垃圾，在這樣的年代，人們應該要回歸鄉土，從鄉土中尋找身而為人的價值；創作也是，必須從土地中尋找力量。」

現年71歲的流山兒祥，在日本被譽為「小劇場天王」，他近年與台灣阮劇團合作，往返於台日之間尋找靈感，今年將推出改編自台灣鄉土文學作家王禎和《嫁妝一牛車》的同名舞台劇。

流山兒祥表示：「這部小說描寫小人物的心境，我從中讀到一股屬於台灣的土地力量，那正是我們這個年代的人需要的；這是半世紀以前的作品，可見半世紀過去，人們並沒有更進步，反而遺失了那些源自心靈的、原鄉的價值。」

流山兒祥提到，現代人過度依賴網路，就是一個喪失心靈原鄉的例子，「50年前，人們可以緩慢地享受田野和生活，現代人透過網路溝通，雖然方便，但是少了情感和溫度。我希望未來的人類，不要只剩下意識上的交流，還是要注重血肉軀體的溫度，以及面對面的互動，千萬不要忘記雙腳扎扎實實踩在土地上的感覺。」

流山兒祥表示，《嫁妝一牛車》就是一部有血有肉、有溫度的小說，充滿對土地的關懷，這回由台灣的創作者林孟寰、盧志杰聯手改編成舞台劇。其中有段「有血味的白飯」，描述一對貧苦夫妻，因為妻子不吃丈夫討來的白飯，在爭吵中打破了碗，最後又因為肚子太餓，只得撿地上和著破碗碎片的白米飯來吃，吃的滿口是血，滿腹辛酸。

流山兒祥認為，「血液的鹹和眼淚的鹹，和白飯一起吃下去，這是生活的滋味。」流山兒祥表示，這部作品充滿愛，「能引發觀眾思考，作為一個人，如何對他人、對世界付出愛，做對的事情。」

(中國時報)

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