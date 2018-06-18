董陽孜《金玉良言》 讓書法回溫

2018年06月18日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

文字藝術家董陽孜，每每感嘆現在的年輕人不再寫書法十分可惜，數十年來維持每日寫書法習慣的她，也是藉由書寫金句度過人生低谷，她希望更多人尤其年輕一代，能看見東方藝術、中華文化中圓融、安定的力量。

「書法不能只是放在故宮的東西。」董陽孜強調書法活在當代，一直以來嘗試了不少跨界的藝術合作，包括與爵士樂、現代舞、多媒體結合的《騷2016》，與時裝設計師合作《讀衣》等。

對董陽孜而言，書法除了線條之美很當代，很藝術，由書法表現金句亦別具意義，過去她曾以書寫金句度過低潮期，如今她以《金玉良言》的32幅作品，希望也讓社會有更安定向上的能量。

在數位化的時代，董陽孜期許更回歸人性，回歸手寫的溫度，過去最鍾愛「獨樂」兩字的她，近年心境也從獨樂樂轉換到眾樂樂，於是以往特別大的「獨」字現在反而在尺幅上縮小，她說：「自己縮小了，收獲反而是大的。」她享受與友人相聚的暢談，有時反而激發了她的創作靈感，於是她的「三人行必有我師」中，把「必」放得特別大，她也以自己書法的線條、濃淡，表達對生活的思考。

董陽孜擇字而寫，選擇寫對自身有深刻感觸的字，或是線條能表現藝術性的文字，有些人評價她的書法只能寫大字，少了文章的詮釋，她則認為文字的線條比長篇文章更能表現藝術性，此次也嘗試將作品重新構圖，使用較難書寫的金色宣紙，墨跡乾了以後即便浸水仍不褪色，另有禁得起考驗的象徵意義。

(中國時報)