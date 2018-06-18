盧廣仲〈魚仔〉游第一 林生祥〈有無〉搏共鳴

2018年06月18日 04:10 中國時報 蔡琛儀 、 尤嬿妮 、 許雅淳 報導

林生祥演唱、作曲的〈有無〉頗獲好評，今年金曲也是挾著金馬光環來勢洶洶。

林俊傑挾著金曲歌王氣勢，以〈偉大的渺小〉叩關年度歌曲獎。

羅大佑〈致觀音山〉是華語歌壇少見的鄉土故事情懷。

滅火器〈長途夜車〉道出遊子離鄉背景的複雜心聲。

專業人評金曲

第29屆金曲獎23日將揭曉，本報邀請10位資深DJ、音樂人及知名製作人Book、Peter、Aiine、Rose、左光平、朱敬然、馬克、陳建寧、陳國華、鄭開來（依筆畫順序）預測「最佳年度歌曲」得主，並分析戰況，每人可投2票。最終由盧廣仲備受看好的夯曲〈魚仔〉拿下7票拔得頭籌，但林生祥替電影《大佛普拉斯》所打造的片尾曲〈有無〉，也僅以一票之差緊追在後，今年最佳年度歌曲顯然是一場激烈戰事。

盧廣仲以〈魚仔〉入圍作詞、作曲、單曲製作人、年度歌曲4項獎，成績亮眼，陳國華認為，盧廣仲將歌詞「游來游去」和「想來想去」以同音不同義的作法，在詞曲創作上非常特別。Aiine表示，年度歌曲應是指這個年度對整個台灣，傳唱性、共鳴性以及能引起話題的程度來評斷，「〈魚仔〉應該是所有歌曲中最能達到，連不是聽流行音樂的族群也都會唱或是聽過這首歌。」

陳建寧也認為，年度歌曲要有影響力，〈魚仔〉描寫台灣社會的文化底蘊、為理想奮鬥等的心情，再加上不過度複雜的音樂編制，才能夠引起廣大共鳴，若得獎是實至名歸。Peter和馬克、鄭開來也持相同看法，評價該曲的土地、親情背景，寫出每個世代的記憶，且歌曲透過電視劇的傳播，普及大街小巷，傳唱度高，摘獎機率很高。

〈偉大的渺小〉譬喻明

林生祥演唱的〈有無〉是《大佛普拉斯》的電影配樂，去年金馬獎風光拿下兩獎，在今年金曲獎最佳年度歌曲被視為是〈魚仔〉的最大勁敵。林生祥是客家人，卻把這首台語歌唱進人心坎，Book盛讚：「林生祥的曲雖然很簡單，但淡得直指人心，簡單地講人生、生命這件事情，年度歌曲詞的深度很重要。」左光平也說，〈有無〉很有在地風格，並連結社會現象，凸顯歌曲的濃厚情感。而陳建寧則分析，若評審團以社會文化音樂的角度來評判，〈有無〉描寫社會底層的文化，獲獎機會相當大；鄭開來也認為，此曲只入圍一個獎項，代表評審團中一定有群人力挺，勝算有跡可循。

〈偉大的渺小〉和〈長途夜車〉在本報票選中，皆各拿3票，打成平手。陳國華第一票就毫不猶豫給了林俊傑，大讚〈偉大的渺小〉：「不管詞曲、聲調、編曲等等，起承轉合都做得很完美，用人的渺小，比對宇宙的寬大，但是宇宙又缺少不了人，有鼓勵意義在，在隱喻、明喻上都是非常清楚的。」Rose以DJ角度觀察，年度歌曲應該具有傳唱度、時代感及高閱聽度，此曲三者兼具，較其他作品突出；朱敬然則認為這首歌旋律成熟，也將人的故事和人性表達的淋漓盡致。

Aiine認為，歌曲最重要的是能打動人、帶來共鳴，她和Peter、Rose一致認為滅火器的〈長途夜車〉不僅道出遊子離鄉打拚的心情，唱出這塊土地某些族群的心聲，甚至也會影響到在國外的台灣遊子，且歌曲描寫的情感層面，不限於年輕人，也會有來自上一代長輩跨世代的共鳴，相較之下其他歌曲就沒有這樣的力道。Rose評論，此曲在情感訴求上，適用各行各業、普羅大眾這一點，就略勝主攻文青掛的〈魚仔〉。

〈致觀音山〉關懷土地

而羅大佑的〈致觀音山〉製作人朱敬然內舉不避親，票投自己人，他表示，年度歌曲不公平的地方是入圍歌曲的語言不同，若是不熟悉的語言就很難完整感受到歌詞的情感意境，所以真的很難評選。他讚〈致觀音山〉是華語歌壇暌違已久的關懷人文、土地類型歌曲，「很用心的把對台灣土地的情懷表現出來！」而陳國華則抱憾說，〈致觀音山〉講到對母親的愛、人與土地的情感，雖然內涵特別，但年度歌曲還是希望作品能夠有更大的框架。第29屆金曲獎頒獎典禮將於23日在台北小巨蛋舉行。

(中國時報)