鳳娘被叫老改名張艾莉

鳳娘去年改新藝名張艾莉再出發，以專輯《艾莉，愛你》入圍最佳台語女歌手獎。（蘇蔓攝）

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中國時報
專訪

張艾莉曾以「鳳娘」為藝名在台語歌壇闖出成績，今年她以《艾莉，愛你》專輯入圍金曲獎台語歌后，目前在台北自閉症協會教唱歌的她，工作重心是當歌唱老師，得知入圍當下正在備課，心情相當驚訝，學生也寫卡片表達恭喜，讓她很感動，加上今年適逢出道10周年，3度入圍金曲，對她意義非凡。

她去年改名又發行專輯，以全新的開始呈現給歌迷，今年31歲的她，透露很久以前就有改名的想法，因「鳳娘」總是給人長輩、成熟及距離感，她想改符合自己年齡的名字，而決定用英文名字Elly直翻成中文「艾莉」。

她將和朱海君、吳申梅等人搶當台語歌后，被問到最看好哪位入圍者得獎，她打趣說：「當然是看好自己。」不過她很欣賞吳申梅，因吳的專輯《咱攏要幸福》加入許多不同的音樂元素，唱腔也都改變很多，她表示，大家都有希望得獎，「今年女歌手5位入圍者，專輯風格都不一樣，也不知道評審的口味，就看老天如何安排。」

她將邀請爸爸一同走金曲紅毯，她笑說：「爸爸就是我的幸運物，我有叫爸爸要運動，當天上鏡頭體態才會好看。」而典禮當天全家人會組成10幾人加油團，從屏東北上幫打氣，「我原本叫爸爸、媽媽跟我一起走紅毯，我媽堅持不要，她說會害羞，上鏡頭很緊張。」

她2008年發行首張專輯《乎你打敗》，無奈星途不順，後來在餐廳駐唱維生，直到2016年加入華特音樂才重返歌壇，2017年改名張艾莉重新出發。

(中國時報)

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