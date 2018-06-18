吳秀波慢功 啟發後輩不忘初心

吳秀波演活了司馬懿，讓觀眾更透徹了解這位歷史人物。

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中國時報
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吳秀波熟男大叔魅力無邊！小S近日才公開示愛，在媒體透露很欣賞「吳老師」，世界盃足球賽日前開打，身為瘋狂球迷的吳秀波，在俄羅斯開幕式現場被捕獲，波叔也大方親切合影。他所監製及主演的《軍師聯盟2虎嘯龍吟》今（18日）晚8點在中視全台首播，歷史人物司馬懿在他的詮釋下，將帶給觀眾更透徹的認識。

不僅小S公開表示欣賞吳秀波，《軍師聯盟2》劇組裡的年輕演員對於能跟吳秀波拍戲，也都自覺幸運，飾演司馬懿兒子司馬師的肖順堯就說，身邊的朋友都羨慕甚至嫉妒他，竟然能跟吳老師合作；他拍完整部戲後，更深刻體會被羨慕的原因。

獲白玉蘭獎提名

吳秀波拍《軍師聯盟2》以慢出名，這讓劉歡剛進劇組時不太適應，他自曝很浮躁，因為他以往經驗都是快拍、早收工，後來受到波叔態度感染，真的做到「不忘初心」。這讓劉歡因此找到一個做演員的快樂，也完全不擔心自己所詮釋的曹叡角色是壞人，會對形象有影響，反而有更盡興地創作。

由吳秀波監製及主演的《軍師聯盟》不僅收視亮眼，也獲今年第24屆白玉蘭獎提名，包括最佳中國電視劇、最佳導演、最佳編劇、最佳男主角、最佳男配角、最佳攝影、最佳美術等7項入圍，15日上海電視節閉幕盛典進行「白玉蘭綻放」頒獎典禮，名單揭曉除榮獲最佳美術獎，飾演曹操的于和偉也獲最佳男配角殊榮，吳秀波都功不可沒。

《軍師聯盟2虎嘯龍吟》今晚8點中視首播，中視也預計23日下午5點至7點以及24日下午4點至6點，加碼播出《軍師聯盟2》精選，讓觀眾看個過癮。

(中國時報)

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