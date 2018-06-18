呷冰消暑 加賀納涼祭開催

女生穿上花浴衣，好好享受納涼祭的清涼舒暢。（日勝生加賀屋提供）

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中國時報
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大口吃下宇治金時冰，暑意全消。（日勝生加賀屋提供）
悠遊球是日本夏日祭典最經典的玩具，大人小孩都能樂在其中。（日勝生加賀屋提供）
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再過3天就夏至，暑熱當頭，如何在屢創高溫之際消暑清涼？日勝生加賀屋「加賀納涼祭」開催，以夏日和風的沁涼活動，降溫消暑。

日本人習慣在夏天透過視覺、嗅覺、聽覺等五官來營造夏日避暑的樂趣，像是傍晚坐在「緣側」上乘涼，或是參加當地傳統祭典活動，都是日本人在夏天消暑的最佳良方。台灣夏天比日本更長更熱，懂得消暑，也是愜意生活的最高原則，日勝生加賀屋「加賀納涼祭」，延續日本人此等精神和文化，邀民眾換上繽紛的花浴衣，感受最日本風情的夏日沁涼。

「歡趣投」充滿刺激

夏天需要消暑，坐在納涼床上，聽風鈴聲叮噹清脆入耳，品嘗香甜的宇治金時冰，都不失為消暑好方法，今年日勝生加賀屋打造全新「納涼屋」，大啖多種冰涼輕食，期間限定的「夏日大作戰」，暢玩傳統祭典小遊戲，如大小朋友都喜歡的「彈樂珠」、日本祭典最經典的「悠遊球」和充滿刺激感的「歡趣投」，讓大小朋友在遊玩中的笑聲，清涼FUN一夏。

嗑美食聽現場音樂

為期3個月的「加賀納涼祭」即日起開跑，一路到9月15日，在此時間選擇「納涼一夏」住房專案，可以免費兌換品嘗「納涼屋」裡的冰品和冰飲，還可暢玩「夏日大作戰」經典祭品遊戲，或是報名緊張刺激的「紙相撲大賽」，抱回豐富獎品。此外，活動期間的每周五、六晚上在6樓金娘苑，將提供「遊藝饗宴」，邊吃飯邊欣賞音樂Live show，7月的每周六下午2點，還會播放經典卡通電影，讓大人小孩在此留下難忘且開心的夏日回憶。

(中國時報)

夏日玩色 眼妝對決

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