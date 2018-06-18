克勞斯演精障男 太逼真引警關切

費德烈克勞（左）和大衛克勞斯飾演兄弟。（海鵬提供）

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中國時報
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大衛克勞斯在片中飾演22歲，但心智年齡3歲的少年。（海鵬提供）

被譽為德國《阿甘正傳》的《他叫簡單，他是我兄弟》，由2位新科影帝費德烈克勞（Frederick Lau）和大衛克勞斯（David Kross）主演。外形俊美的克勞斯飾演年齡22歲、心智卻停留在3歲的弟弟，沒想到有次在漢堡港口碼頭等候拍戲，竟因「演太像」，意外遭警察盤問！

克勞斯雖渴望出演該片，但對自己能否勝任角色毫無把握。有天他正揣摩腦袋短路情境，引來警察盤問，有了這樣的正增強，讓他一舉獲「巴伐利亞電影獎」影帝桂冠。

住精障醫院觀察模仿

12歲就進入影壇的克勞斯，因出演《為愛朗讀》受到矚目。此次他改頭換面，造型與本人形象極具反差，為挑戰智障患者「甘丹」，還主動入住精障醫院，貼身觀察、模仿表情和肢體動作，最終揣摩出頗有童稚感的說話方式，肢體動作也相當笨拙可愛。

電影根據法蘭克福國際書展獲獎小說改編，班恩與弟弟甘丹自小在母親照顧下，一同玩耍、一起長大。2人相處跟其他兄弟並沒兩樣，唯一不同的是，今年22歲的弟弟甘丹，心智年齡仍停留在3歲。然而這一切都在母親意外過世後變了調。甘丹沒了監護人，必須被送到觀護機構。班恩不忍心讓弟弟甘丹離開身邊，竟不顧法律規定，毅然帶著他去流浪，班恩發現，要跟甘丹生活在一起，唯一方法是要找到他們15年未曾見面的親生父親。電影22日在台上映。

(中國時報)

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