2018年06月18日 04:10 中國時報 吳娮翎 報導

迪奧摩登單色眼影#962，1200元。（迪奧提供）

迪奧一啾上癮濃密睫毛膏#640，1600元。（迪奧提供）

迪奧搶眼玩色眼線液#861，1170元。（迪奧提供）

克莉絲汀史都華拍攝香奈兒眼彩系列形象照。（香奈兒提供）

香奈兒持久眼影霜#838沙漠4g，1270元。（香奈兒提供）

香奈兒亮采立體眼彩筆#06月色0.8g，1270元。（香奈兒提供）

香奈兒四色眼影#304繁華2g，2250元。（香奈兒提供）

今年夏日著重強勢眼妝，香奈兒全球彩妝創意暨色彩設計師露西婭皮卡（Lucia Pica）為女星克莉絲汀史都華打造夢幻眼妝，迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips則為超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）大眼刷上繽紛色彩，展現這夏玩妝樂趣。

香奈兒微粒配方 迪奧色彩多貌

香奈兒眼妝獨創「眼影底膏」，訴求加強彩妝效果，微粒配方可使眼影粉上色更均勻，搭配油脂吸附粉體，避免霜狀眼影暈染脫妝；首款眼彩筆則訴求能描繪不同妝感，不論是當作眼影或眼線都能為眼神輪廓加分，克莉絲汀說：「一個眼神交流，毋需碰觸，就能彼此靠近。只要放棄自我控制，讓情感自然流露，一個眼神勝於一切。」

迪奧這夏則在色彩上大玩創意，讓色彩展現更多可能，超模貝拉哈蒂德挑戰繽紛色彩，Peter Philips為她睫毛刷上豐翹粉、孔雀藍展現強烈對比；為讓眼線更加鮮明，引領流行，新品怎能缺席？迪奧發表15色眼線液、5款睫毛膏、3色染眉露、2款單色眼影，讓彩妝迷大呼過癮。

(中國時報)