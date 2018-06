2018年06月18日 04:10 中國時報 吳娮翎 報導

《瞞天過海:八面玲瓏》的8位女星彩妝各自獨特,但又有統一調性。(本報資料照)

TOM FORD高級訂製四格眼盤#01GOLDEN MINK,3100元。(TOM FORD提供)

MAKE UP FOR EVER ULTRA HD超進化無瑕微晶蜜粉,1400元。(MAKE UP FOR EVER提供)

Benefit嘖嘖稱齊毛孔隱形露,1300元。(Benefit提供)

香奈兒雪紡輕紗完美持久粉底SPF15,2200元。(香奈兒提供)

Sisley黑玫瑰珍寵滋養精華油25ml,6900元。(Sisley提供)

laura mercier喚顏凝露50ml,1500元。(laura mercier提供)

迪奧一啾上癮濃密睫毛膏防水版#090,1200元。(迪奧提供)

電影《瞞天過海:八面玲瓏》中,不只華服、卡地亞珠寶搶眼,重量級女星彩妝同樣精采,彩妝師Louise McCarthy向《E!NEWS》透露,挑戰是讓8位女星妝容各有獨特個性,像是安海瑟薇就是向經典好萊塢女星致敬,將妝的重點放在脣上,眼妝則是自然色調;莎拉寶森演的是主婦,所以連脣部也走自然風。

Louise也和凱特布蘭琪、蕾哈娜和珊卓布拉克彩妝團隊密切合作,讓妝感調性看來有一致感;至於劇中使用產品,當然包括蕾哈娜個人品牌Fenty Beauty,另外像用於肌膚保養的Sisley黑玫瑰珍寵滋養精華油、上妝前使用laura mercier喚顏凝露、Benefit嘖嘖稱齊毛孔隱形露,以及香奈兒雪紡輕紗完美持久粉底、迪奧一啾上癮濃密睫毛膏防水版、TOM FORD高級訂製四格眼盤,加上MAKE UP FOR EVER ULTRA HD超進化無瑕微晶蜜粉等,都是劇中美麗妝容的祕密。

