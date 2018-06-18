瞞天過海美妝特搜

《瞞天過海：八面玲瓏》安海瑟薇（左）彩妝有經典好萊塢女星風華，重點在脣上。圖右為海倫娜寶漢卡特。（本報資料照）

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中國時報
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《瞞天過海：八面玲瓏》的8位女星彩妝各自獨特，但又有統一調性。（本報資料照）
TOM FORD高級訂製四格眼盤#01GOLDEN MINK，3100元。（TOM FORD提供）
MAKE UP FOR EVER ULTRA HD超進化無瑕微晶蜜粉，1400元。（MAKE UP FOR EVER提供）
Benefit嘖嘖稱齊毛孔隱形露，1300元。（Benefit提供）
香奈兒雪紡輕紗完美持久粉底SPF15，2200元。（香奈兒提供）
Sisley黑玫瑰珍寵滋養精華油25ml，6900元。（Sisley提供）
laura mercier喚顏凝露50ml，1500元。（laura mercier提供）
迪奧一啾上癮濃密睫毛膏防水版#090，1200元。（迪奧提供）

電影《瞞天過海：八面玲瓏》中，不只華服、卡地亞珠寶搶眼，重量級女星彩妝同樣精采，彩妝師Louise McCarthy向《E!NEWS》透露，挑戰是讓8位女星妝容各有獨特個性，像是安海瑟薇就是向經典好萊塢女星致敬，將妝的重點放在脣上，眼妝則是自然色調；莎拉寶森演的是主婦，所以連脣部也走自然風。

Louise也和凱特布蘭琪、蕾哈娜和珊卓布拉克彩妝團隊密切合作，讓妝感調性看來有一致感；至於劇中使用產品，當然包括蕾哈娜個人品牌Fenty Beauty，另外像用於肌膚保養的Sisley黑玫瑰珍寵滋養精華油、上妝前使用laura mercier喚顏凝露、Benefit嘖嘖稱齊毛孔隱形露，以及香奈兒雪紡輕紗完美持久粉底、迪奧一啾上癮濃密睫毛膏防水版、TOM FORD高級訂製四格眼盤，加上MAKE UP FOR EVER ULTRA HD超進化無瑕微晶蜜粉等，都是劇中美麗妝容的祕密。

(中國時報)

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