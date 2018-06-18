PChome24h購物 年中慶1.1折起

PChome日前舉辦18周年慶仲夏狂音樂晚會，邀來韓國夏日女王孝琳首度以個人身分來台演出。（粘耿豪攝）

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中國時報
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PChome24h購物的Apple iPhone X 256G，原價4萬1500元，19日早上10時前特價3萬6999元，免運費。（PChome24h購物提供）
PChome24h購物的PChome購物x春風聯名款，三層超厚柔感抽取衛生紙100抽 x 64包，原價1190元，18日早上開賣限時特價699元，免運費。（PChome24h購物提供）
PChome24h購物的PlayStation VR攝影機同捆組，原價9980元，19日早上10時前特價7980元，免 運費。（PChome24h購物提供）

電商狂攻年中慶，現在不止雙11的購物節備受重視，PChome24h購物就在年中首下重本推18周年慶活動，不僅在日前舉辦的「PChome 18週年慶仲夏狂音樂」晚會上邀來香港男神陳曉東、人氣歌手Bii畢書盡等表演嘉賓，更請來韓國夏日女王孝琳特地來台演出，帶動當天晚會的銷量激增，延續雙11創銷量紀錄的氣勢。

APP下單限時回饋11.8%

PChome24h購物在本月1日就開始猛打人氣優惠，像是蘋果品牌日活動等，不僅讓業績較平日飆升7倍大開紅盤，而且自14日起再推出瘋殺10天的加碼活動，全站逾200萬商品下殺1.1折起，更整合了聯名卡獨享回饋優惠，讓活動才開展3天就已創下與去年同期增長逾5成的亮眼業績，預計10天瘋殺活動預計比去年同期成長1倍業績。

而推出一個月的PChome花旗聯名卡，已經突破單日千萬的刷卡金額，此次年中慶除了在晚會當天推出卡友抽4K大電視、iPhone等抽獎禮物以外，線上更有19日前單筆消費滿1萬5000元，除了原有的6%回饋以外，再加碼送限量2200P幣，總共達20.67％的超高回饋率，而且今（18日）最後一日刷卡買儲值金1萬5000元，最高回饋2500元刷卡金加加碼金，透過APP下單限時最高回饋11.8%。

iPhone X 256G降4501元

另外本檔也推出上半年最優惠的下殺1.1折起折扣，當中包括3C家電、生活日用、食品保健、戶外休閒、美妝保養、流行精品等全品類促銷，而且更有各人氣品牌限時下殺，像是Apple iPhone X 256G就狂降4501元、Dyson SV11 Fluffy+無線吸塵器現省逾6000元等，PChome總經理蔡凱文更說，「我們的限時搶商品數量都非常足夠，不會只限量幾件，希望大部分消費者都搶得到！」請消費者密切留意每日的精選強檔夯品特賣。

(中國時報)

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