機車不機車 充換電超便利

KYMCO董事長柯勝宣告全方位電動機車解決方案登台，10月將推出Nice 100 EV，扣除政府補助最低2.98萬元起。（鄧博仁攝）

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中華汽車emoving第1台重型商用電動機車，提供中華郵政1627輛 emoving Post作為郵務車。（中華汽車提供）
KYMCO New Many 110 EV預計8月上市，有Noodoe導航版及都會版（見圖）2款，扣除淘汰二行程新購補助，最低分別為4.78萬、4.28萬元。（鄧博仁攝）
Gogoro創辦人陸學森宣布推出Gogoro Energy Network能源網路2.0，全新的GoStation 2.0擁有自主電力。（Gogoro提供）

電動車市場起起落落，有些品牌走得跌跌撞撞，Gogoro是目前市場接受度最佳的品牌之一，汽油機車龍頭KYMCO不示弱，發表全新Ionex車能網時，推出2款新車，誓言在1年內搶下市占率第一，中華汽車emoving持續深化與政府及公營事業的推擴，四輪部分，除Tesla、BMW，裕隆日產也預告明年引進Nissan Leaf電動車，為市場注入勃勃生機。

隨著KYMCO的正式加入，電動機車市場的討論又熱了起來，董事長柯勝提出共享插座、快速充電站、能源交換站充換電並行的Ionex車能網，並宣示，KYMCO在8月新車上市首日，就會完成全台1500個Ionex快速充電服務站布署，明年底前完成2000個Ionex能源交換站，並於後年底前建置起3萬個Ionex共享插座服務據點。這項商業模式也將同步進軍海外市場。

Gogoro創辦人暨執行長陸學森認為GoStation電池交換站是目前最適合台灣電動機車的解決方案，但也提出GoCharger Mobile隨車電池充電器，只要有110V 插座，就能隨時隨地為Ggogro 2充電。現今Gogoro累積超過6萬名車主，總行駛里程超過2億公里，電池交換也突破1000萬次。鑑於去年發生815全台大停電，Gogoro將建置擁有自主電力的全新GoStation 2.0，若遇到類似的停電狀況，將不受影響，能自主維持48小時的營運。

(中國時報)

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