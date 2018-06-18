Gogoro新款 外型時尚風

2018年06月18日 04:10 中國時報 陳大任 報導

Gogoro S2採用高止滑坐墊，S PERFORMANCE繡樣是S系列不可錯認的標記。（陳大任攝）

Gogoro 2 Delight採用12吋鋁合金輪圈，座高相對降低，體型嬌小的騎士也能輕鬆騎乘。（陳大任攝）

Gogoro S2配置前對向輻射四活塞（見圖）、後浮動單活塞煞車卡鉗，並搭載獨創的SBS同步煞車系統。（陳大任攝）

沒有引擎的i3s，引擎室多出置入空間。（陳大任攝）

Gogoro 2 Delight採用新開發省力駐車架，比Gogoro 2 Plus更省力25％。（陳大任攝）

方向盤很有科技感，排檔桿在2點鐘位置。（陳大任攝）

後座的頭部與腿部空間都有不錯的表現。（陳大任攝）

i3s軸距短，對開式車門方便乘客上下車。（陳大任攝）

Gogogro推出Gogoro 2後，明顯擴大消費客層，3月帶動品牌單月銷量衝破5000台。最近推出Gogoro S2、2 Delight兩款新車，前者歸類在S性能車系，動力輸出比Gogoro S1還大；後者不僅降低車身，駐車也變得更省力，2車有如男女之別一般，讓Gogoro 2的車主有更多選擇。

試騎那天，我選擇上陽明山，Gogoro S2充沛的動力超過預期，尤其在比較陡的坡度上，仍能提供很棒的加速力道，不愧是性能版，但是2 Delight不同，一方面是動力較小、輸出顯得平順，而扁平比較高的車輪吸收不少震動，騎乘表現顯得溫和許多，不過2 Delight還有Power模式，可以補足所需動力。可惜2台車都有很大的噪音，在行經安靜的山間社區時顯得特別突兀。

2 Delight貼心 S2有勁

要為2 Delight拍拍手的是幾項為女性車主做的改變，首先是車身尺碼不變的情況下，座位高度從770mm降為750mm，看似降低不多，其實足以讓多數女性在停等紅燈時不必再踮著腳尖；第二是重新設計的駐車架，廠方數據是比Gogoro 2 Plus更省力25％，這次試騎只能與S2相比，兩者施力的落差其實是明顯的，2 Delight更加省力，這對力量較小的女性來說，是一項福音。

Gogoro S2、Gogoro 2 Delight的整體質感依然承襲品牌精神，試車那天天氣陰雨，並不是很好的試騎環境，但是拍攝起來卻特別好看，Gogoro S2傳承自Gogoro S1的經典石墨灰，車身的反光層次豐富；而Gogoro 2 Delight新款香檳金塗裝與褐色座墊相搭，展現精品車該有的架式。

(中國時報)