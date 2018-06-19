1個月內 第3起殺人分屍案！射箭教練求歡遭拒下毒手

2018年06月19日 04:09 中國時報 謝明俊 、 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

分屍案連環爆

短短1個月內，台灣發生第3起殺人分屍案。射箭教練陳伯謙在北市華山大草原開設「野居草堂」，本月初，他邀高姓女服飾店員在草堂聊天飲酒，求歡遭拒後，竟惱羞成怒勒斃高女，再以尖刀分屍裝成7袋，騎車運往金山(火庚)子坪山區棄屍，警方前晚傳喚陳到案並押解陳起獲所有屍塊，陳被依殺人罪移送地檢署時，輕聲說「對不起」，檢方複訊後，聲押獲准。

陳嫌遭收押 輕聲說對不起

這是5月底以來，在不到1個月內發生的第3起殺人分屍案，引發社會震撼及對執行死刑的要求。

警方說，被害人是家住新北市的高女，父親是退休警察，平日在日系服飾店上班，因喜歡文創產業，經常前往華山藝文特區參加活動。5月19日，高女透過臉書得悉「野居草堂」活動，便透過臉書結識陳伯謙，利用休假時前往野居草堂找陳伯謙了解原民文化。

5月29日，高女下班後到草堂找陳伯謙聊天，兩人談得頗為投機，展開徹夜長聊，隔天，高女再度前往草堂，交了500元學費，加入會員，並留在草堂至次日凌晨3點才離開。

華山草堂內行凶 支解7塊

31日晚間，高女三度前往草堂，和陳一起喝酒聊天，高女因先後喝下高粱酒及啤酒，不勝酒力而睡著，陳也睡在一旁。到了次日凌晨4時，陳醒來見到高女睡在身旁突然性起求歡，當場被高女拒絕，陳惱羞成怒將高女勒斃，然後將屍體藏放屋內1只大型塑膠箱內，行凶後，作息依舊，彷彿沒事。

6月1日，高女家人不見高女蹤影，曾前往草堂詢問陳某，家屬透過網路協尋並報案，沒想到，陳竟還留言希望早日能找到高女，不過，警方透過查訪及調閱監視器，發現高女最後蹤影是在草堂，前晚到草堂將陳帶回偵訊。陳坦承已將高女殺害棄屍金山山區。

陳嫌供稱，警方和家屬3日到草堂詢問下落後，他怕東窗事發，於是買來利刃及塑膠袋、帆布袋、黑色大型塑膠袋，利用夜晚四下無人時，在草堂內將屍體支解成7大塊，以塑膠袋分裝後，放入帆布袋及大塑膠袋內，放在機車前腳踏墊上，沿陽金公路一路騎到金山山區棄屍。

金山棄屍 藉硫礦味掩屍臭

他表示，曾參加原住民殺山豬活動，所以知道如何支解屍體。至於為何選擇金山，主要是先前曾到金山(火庚)子坪山區遊玩，知道這那裡非常偏僻，加上現場有硫礦味，可以掩蓋屍臭，棄屍後，再將死者的軍用斜背包帶回大同區租住處藏放。

警方昨早上山找尋屍塊，晚間找到7袋屍塊，報請檢察官會同法醫相驗，經過2小時相驗，晚間依殺人罪嫌將陳嫌移送北檢複訊，檢方複訊後，以涉殺人重罪，有滅證之虞，向法院聲請羈押獲准。

(中國時報)