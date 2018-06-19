天候不佳 交通船全部停駛！海空運輸一團亂 5000人受困澎湖

2018年06月19日 04:09 中國時報 王思慧 、 陳可文 、 廖德修 ／綜合報導 ／綜合報導

端午節連續假期最後1天，澎湖因天候不佳海象差，海上交通全數中斷，估計有6000多名遊客受困離島，澎湖機場頓時湧入近3000、4000人候補機位，空中交通也因此大亂，交通部及澎湖縣政府緊急協調加開班機疏運人潮，但仍有5000人被迫滯留澎湖，無法趕回本島上班上課。

澎湖機場3、4000人候補機位

依氣象局昨晚18時布袋-馬公間藍色公路海象預報資料，今天第1航段浪高達3米以上，已達管制標準，為確保客船航行與搭船旅客安全，今天布袋港實施客船進出港管制，交通船仍然停駛，若海象好轉，不排除緊急復航，以疏運旅客。交通部航管局昨指出，海上交通中斷，通航高雄、嘉義布袋至馬公等海上交通船舶已連續停航5天，原定18日預報出港的19航次全部取消，調查統計約6000名遊客遭受波及。

為疏運往返台灣本島與澎湖民眾，航港局聯繫澎湖縣政府、馬公航空站及民航局，協調航空公司增開加班機疏運旅客，但紓運量僅數百名，對受困旅客來說杯水車薪；縣府同時協調空軍C130軍機支援紓困，但礙於屏東機場天候差、澎湖雲層太厚，基於安全考量，全天只開航2班次，載運140人返台。

安全考量 軍機只支援2班次

擠滿3、4000人的澎湖機場聯合候補櫃檯，遊客席地而坐等候通知；縣府工作人員表示，候補乘客多數都重複登記，以致補位名單高達上千人，平均每班次順利補位10餘人。航港局航務組科長杜文允表示，按照停航標準，出現3米浪高、七級風，再加上船長專業判斷就必須停航，導致約5000名民眾滯留澎湖，是因中央氣象局直到昨天上午才告知海象不佳，航商只好臨時宣布停航，今年清明節雖然同樣遇到天氣不佳狀況，但沒有像這次這麼臨時，所有人都措手不及。

杜文允說，昨天航路天候不穩定，連屏東飛馬公的軍機也無法起飛，今天將再視航班情況，若航班仍無法開航，將再協調軍機待命。

滯留澎湖的曾姓旅客表示，原本向當地旅行社購買套裝行程，沒想到昨天上午8時才知道交通船停開，衝到機場排隊拿到第1000號候補，今天只好請假，未來希望有關單位能提早告知船或飛機停開，才不會造成旅客的混亂。

(中國時報)