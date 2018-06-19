趕不回台考試 學生淚灑機場

2018年06月19日 04:09 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

澎湖機場大混亂，縣長陳光復親赴現場坐鎮協調加班機（左）；等不到機位返台，遊客無奈席地而坐玩桌遊打發時間（右）。

端午節連續假期收假最後一天，澎湖對外海、空交通重挫，小小的澎湖馬公機場塞爆候補人潮，現場只能形容就是「大混亂」，有學生淚灑機場，哭著說隔天要考式，一定得回家；也有人老神在在，乾脆多留1晚當延長假期，機場超商意外受惠，食物被搶購一空，營業額飆升3倍。

既定返程船班被迫取消，大多數遊客早已有所準備，滯留澎湖上千人選擇多留一天，等待天氣轉好再回台，避開這波交通黑暗期。

上千人滯留 待天氣好轉

來自高雄的陳姓遊客一家4口，18日一大清早趕至機場候補機位，從上午等到下午，終於搶到機位可以如願回家，大人順利上班、小孩正常上學，全家人好高興，雖然這次無奈遇上臨時取消船班造成困擾，幾經波折終究還是成行回家，感嘆這趟澎湖之旅真是難忘的經驗。

台北某科大學生團一行8人也受困滯留澎湖，但大夥最後決議多留1晚、多玩1天，改搭隔天的船班返台。

有人延假期 有人快崩潰

許姓同學說，澎湖雨勢不大，絲毫不影響旅遊的熱情，尤其欣逢花火節盛會，一睹璀璨煙火秀，原本的壞心情一掃而空，也是不幸中的大幸。

幾家歡樂幾家愁，候補現場也有幾名學生一直補不到機位，頻頻向機場櫃台哭訴隔天要參加學校考試，無論如何一定要搭上飛機回家，現場來回焦急踱步，激動地眼淚盈眶，一度險些崩潰淚灑機場。

大群候補遊客滯留機場一整天，大夥無聊想法子打發時間，大剌剌席地而坐，聊天、打牌、玩桌遊，撲克牌、大富翁、迷你麻將全出籠，原本3天2夜的澎湖之旅，如今又額外多了1天澎湖機場巡禮。

這場突如其來的澎湖交通風暴，機場候機室內的便利超商是最大贏家，架上的便當、飯糰、麵包及泡麵幾乎一掃而空，就連茶葉蛋、關東煮都賣光光，顧客消費大排長龍，櫃檯收銀人員收錢忙翻天，意外的大收入。

(中國時報)