大雨澆熄商機 澎湖觀光慘

2018年06月19日 04:09 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

正值澎湖觀光旺季，卻遇上全台大雨衝擊旅遊市場，原本端午節連續假期的澎湖遊客，高峰期旅客數大打折扣，少了一大半，詎料，突來的這場交通之亂又重創觀光，澎湖旅遊業者憂心忡忡，擔心今年觀光商機恐怕提早打烊。

澎湖連日天氣驟變，海象不佳，海上交通全數停航，約5000名遊客的既定行程受影響，嚴重打亂了這波端午節連續假期的澎湖觀光，地方旅遊業者直呼很慘，好擔心今年觀光全泡湯。

澎湖海龍王旅行社透露，已連續2年澎湖觀光面臨慘澹經營，今年似乎更加惡化，夏季最大盛會花火節活動即將落幕，屆時觀光又將面臨瓶頸，尤其7月的訂單目前看來大不如昔，旅遊業都咬牙硬撐著。

澎湖民宿業者也指出，縣府公布4月澎湖觀光人數，看似較去年增加2萬多人，事實上，民宿業者普遍空房率很高，就連澎湖最熱鬧的馬公市中正商圈也看不見往日滿滿人潮。

旅館業者表示，礙於連續假期船班取消，以致數千遊客多停留在澎湖1天，雖然額外「賺到」的住房率有些許增加，但與往年澎湖旅遊旺季的住房人數相比，還是有很大差距。

餐飲業者也大吐苦水，這次10多航次船班取消，連帶影響既定旅遊團行程的團餐也全數取消，大夥祈求老天幫幫忙快恢復好天氣，聯外交通盡速回復正常，帶動澎湖觀光復甦。

(中國時報)