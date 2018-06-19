航港局研擬 開發航運APP

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中國時報
／台北報導

因為海象不佳，造成約5000名民眾滯留澎湖，逢甲大學運輸管理學系副教授李克聰認為，政府應該要有風險預防機制，提前告知或公布航運資訊，讓民眾能自行應變，才不會造成船隻停航的窘境。交通部航港局表示，研擬開發APP，提供民眾即時掌握船班是否正常運行資訊。

李克聰表示，儘管海空協調有機制，但航空公司運量也有限，相較之下，船的運量比較多，認為政府單位要檢討，像這種連續假期，除了氣象預報更準確外，應該也要提供民眾風險資訊，例如交通停航的百分比、正常飛行百分比等，對民眾來講比較有用，才可以做應變，才不會去得了澎湖卻回不來。

若不幸船隻停航，應變機制也要檢討，像是何時能復航、航班候補位數等，讓民眾更清楚要等多久，以利後續安排。

李克聰說，像這次到早上才知道停航，的確會讓許多人措手不及；與其要氣象局強調預測天候結果的嚴重程度，還不如讓民眾知道天候帶給交通的風險與相關資訊，建議交通部要有平台整合，資訊透明化。

航港局主祕劉德財表示，氣象局網站的「藍色公路」，每3小時就預報一次，昨天原本海象穩定，但後來風浪愈來愈大，才緊急宣布停駛；海象本來就很難預測，不確定性高，最後能不能開要由船長做最終決定，在航班安全上，航商要負最大責任。

在風浪基準上，除較大的台華輪，7到8級風轉10級風就會停駛，其他小船超過7級風就不開，各家航商、船長還會看國際的氣象報告，跟氣象局的預報一起參考後，才會做最後決定。

劉德財說，航港局初步研擬是否要開發航運APP，加上氣象局資訊、船商的資料等，讓民眾更即時了解船班是否正常運行，後續如何整合會再有進一步討論。

(中國時報)

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