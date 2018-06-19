上班首日 氣候仍不穩定

2018年06月19日 04:09 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

在鵝鑾鼻西方海面，即東沙島附近的熱帶性低氣壓，昨天下午已登陸福建，並以時速15公里往北北東移動，氣象局預報員陳建安表示，其結構遭到破壞，威力也跟著下降，形成今年第7號颱風巴比侖的機率很低。不過，其外圍環流加上西南氣流仍會影響台灣，並且帶來降雨，且風力也很可觀，可能會有陸上強風特報。

端午節連假結束後，今天是恢復上班首日，陳建安說，受到滯留鋒面及西南氣流的影響，各地天氣仍不穩定，中南部地區容易有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生，其他地區則為短暫陣雨或雷雨，午後也會有局部較大雨勢，出門上班上課仍需攜帶雨具備用。天氣風險公司也提醒民眾，今天的氣候仍不穩定，各地都有出現陣雨的可能。

明天周三（20日）至下周日（24日）西南氣流逐漸減弱，各地雨勢趨緩，降雨範圍與時間都會跟著縮小。不過，由於大氣環境仍在西南風的影響之下，周三、周四中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區則有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的可能。

周五起各地將會傾向於夏季天氣型態，各地大致為多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨，中南部沿海地區在清晨及夜晚因盛行風向（西南風）與海陸風輻合，可能有零星對流發展成降雨。氣溫方面，隨著降雨緩和，太平洋副熱帶高壓漸漸西伸，高溫又將回升至攝氏33至34度，相當炎熱。

大致上，民間傳統大都認為端午節過後就進入夏季，周四（21日）正是農曆廿四節氣中的夏至，也代表夏天就要到了。

(中國時報)