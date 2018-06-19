華山分屍案》冷血殺人支解 家屬怒求判死！死者堂妹問凶手「這17天 你睡得著嗎」

2018年06月19日 04:09 中國時報 胡欣男 、 王揚傑 ／綜合報導 ／綜合報導

警方在陽明山區尋獲高女屍塊。（警方提供）

台北市驚傳分屍命案，在華山藝文中心附近授課的37歲陳姓射箭教練，求歡被拒，竟將高姓女子掐死，再以菜刀分屍，載往陽明山棄屍，警方在華山大草原上的野居草堂拉起封鎖線。（劉宗龍攝）

陳嫌支解高女的凶刀（紅圈處）。（警方提供）

陳嫌騎機車載運屍塊至新北市金山棄屍

分屍案時間序

慘遭殺害分屍的高女，親朋好友月初即在臉書爆料公社、PTT八卦版等網路社群PO文協尋，並透過熱心的「遊俠搜救犬隊」幫忙，但遲沒消息，最後等到心碎的結局。高女堂姊昨怒批：「一定要判死刑！」堂妹也問凶嫌：「這17天來你睡得著嗎？」網友群情激憤撻伐，要求政府執行死刑，彰顯公平正義價值。

四處求援 等來心碎結局

高女妹妹自本月4日起，多次在臉書張貼尋人啟示，15日自拍影片，開頭親切呼喚：「嗨！老姊」，以對姊姊聊天口吻，希望姊姊趕快報平安。她說，姊妹約好一起遊學打工，傳了資訊給姊姊，卻都沒讀沒回，「我們隨時歡迎妳回來，如果需要救你，我也一定會救你」。

自保二總隊小隊長退休的高父，9日也在臉書PO文說，「如果女兒妳有看到爸爸這篇文章，請快點回家，媽媽已經承受不了壓力崩潰了，求妳快回來，我們都很想妳。」字裡行間流露為人父母不知愛女生死的悲淒，令人鼻酸。

家屬四處求援，在網路徵求監視器、行車記錄器畫面，更請求「遊俠搜救犬隊」幫忙協尋。在確定遇害後，搜救犬隊表示，因獲報距事發已超過10天，在人口密集的大都會加雨水沖刷，氣味殘跡嚴重破壞及擴散，搜救犬努力搜索，仍無能為力。

黑龍轉桌 謊報捉弄警方

高女妹妹曾在1日晚到新店江陵派出所報案協尋，提供高女照片，11日，碧潭所員警在臉書社團看見家屬貼文，主動與高女母親聯繫並表達關心，並得知可能失蹤地點後，專人陪同到中正一分局協助調閱監視器。

高女妹妹昨對媒體表示，「希望社會能給家屬一個正義、公道，希望不要再有下個受害者。」高妹表示，姊姊個性單純，在服飾店上班，喜好參加藝文活動，常到華山看展；高曾向家人表示，看展時有名男子向她搭訕，請他幫忙在一旁草原搭小木屋，竟就答應對方。

冥冥之中 找回全部屍骸

警方則形容陳嫌個性「黑龍轉桌」，在尋屍塊的過程中，他先是謊報位置，又辯稱忘記方向，讓警義消在荒野山中割草尋屍、吹風淋雨。原本最後1具屍塊遲未尋獲，警義消本來暫訂搜尋到晚間6時30分先行收隊，但義消在現場焚燒金紙祭拜，祈求死者顯靈，神奇地在6時許找到最後1袋裝有雙臂與上半身的屍塊。

據了解，家屬也曾求神問卜，直到向某知名濟公廟問事，濟公指引說：「不用找了，在東北方、有水的地方」，與最後尋獲處不謀而合，令警方嘖嘖稱奇。

(中國時報)