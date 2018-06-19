藏屍3天 警曾查訪過門不入

2018年06月19日 04:09 中國時報 謝明俊 ／台北報導 ／台北報導

「人那裡去了？」高女被射箭教練陳伯謙勒斃後，竟把屍體藏在草堂裡1只大型塑膠儲物箱，長達3天之久，該處距離民進黨中央黨部辦公室不過數十公尺，期間，高女胞妹和警方都曾到草堂外查訪，當時高女還未被分屍，但陳矢口否認，直到前晚，派出所所長林俊燁單刀直入斥喝，陳才坦承行凶，但已為時晚矣！

陳伯謙租用華山大草原設立野居草堂，吸引對原民文化有興趣的死者前來修習，不料，卻在酒後求歡被拒，當場勒斃藏屍屋內大型塑膠箱。陳嫌行凶後絲毫不緊張，照常回家，自天還是正常替會員上課，所有學員都不知道草堂內發生了如此驚悚的命案。

死者遇害當天，胞妹曾經前往草堂尋姊，但陳嫌推稱不知高女去向，由於陳把高女藏起來，高女妹妹不知姊姊屍體就在身旁，雖眼尖發現高女的筆記型電腦還留在該處，但也沒有辦法。

事後，高女胞妹前往忠孝東路派出所求助，員警曾陪同高女胞妹到草堂查訪陳嫌，但陳嫌態度始終平穩，絲毫察覺不出有任何異狀，警方在缺乏明確證據下，不敢違法搜查。

就在警方到草堂查訪後，陳嫌驚覺事跡即將敗露，才到長安東路、林森北路便利商店買來尖刀和塑膠袋等物品，再回草堂，利用深夜支解高女屍體。

警方事後擴大調閱監視器，找尋高女現身的地點，發現高女曾出入超商，進一步確定她最後應該是到了草堂。警方前晚前往草堂帶回陳嫌詢問，並由忠孝東路派出所所長林俊燁親自詢問，林俊燁從周邊問題迂迴詢問，最後單刀直入要陳說清楚，陳見無法狡辯，始坦承行凶殺人棄屍。

(中國時報)