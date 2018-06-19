速偵速審 別濫用免死擋箭牌

2018年06月19日 04:09 中國時報 陳志賢 蕭承訓

「殺人還分屍就是要判死刑」，這句話是遭殺害的陳女的堂姊在臉書上留言，相信也是絕大多數類似被害人家屬的共同心聲。台灣在不到一個月內，發生3名女性遭殺害支解棄屍，多麼令人驚悚，民眾浮動、惶恐，司法當速偵速審，治亂世用重典，給凶手應有的懲罰，以平撫躁動的人心。

回顧過去發生的多起慘絕人寰的重大分屍案，早年因對重大刑案「速審速結」，凶手多已槍決伏法；但近年來基於人權、依據聯合國人權兩公約，已鮮少判處死刑，許多分屍案凶手都獲判無期徒刑。

1977年，刑案史上首宗重大分屍案「江子翠分屍案」，男子林憲坤藉求職廣告引誘張姓女子應徵，將她性侵殺害並分屍，1年後，林判死確定執行槍決。

潘阿愛母女3人分屍案，則是史上分屍人數最多的案件。潘女同居人吳應弘因不滿潘移情別戀，先對潘殺害分屍，再對潘2女兒殺害分屍棄置。2001年吳槍決。

台中施姓女保險員遭性侵分屍案，被稱為「食人魔」的被告陳金火、廣德強2人被判處死刑定讞。2012年12月21日槍決。

但近年來，法院已鮮少對分屍案的被告判處死刑。例如嘉義「醃頭案」被告陳佳富因精神狀況獲判無期徒刑。男子黃家慶誘殺男同志分屍15塊後棄屍、陸籍婦人唐瑛夥同前夫砍殺男友76刀，再用鋸子腰斬分屍後棄屍，都獲判無期徒刑確定。

針對連續發生殺人分屍等重大刑案，外界有一說法，認為應該仿效既往，執行部分死刑犯以為嚇阻；但法務部長邱太三不以為然，他認為犯罪有其社會背景及原因，並不是司法審判或槍決就能解決的事。

當然，執行死刑不能解決犯罪問題，但卻有其一定的嚇阻能力，如果再這樣一而在的發生類似案件，台灣豈不成為恐怖島？邱部長該做的是對重大案件，要求檢方盡速偵結，並求法定應處之刑；法院則應速審速判，在台灣尚未廢死之前，別再拿一些荒謬理由，給被告逃死空間，否則人民對司法的信任是無法提升的。

(中國時報)