陳嫌貪腥 遭爆始亂終棄

2018年06月19日 04:09 中國時報 謝明俊 ／台北報導 ／台北報導

非原民卻自稱傳承原民文化的陳伯謙已婚，因酒後亂性求歡不遂犯下殺人分屍的惡行，事件傳出後，一名舞蹈教師V女出面爆料，聲稱曾與陳嫌交往發生關係，並懷孕生下1子，但事後陳伯謙竟不認帳，翻臉分手，棄她們母子不顧。

警方調查，37歲陳伯謙曾在空軍官校就讀，但沒畢業，也不是原住民，與妻子育有1子，原租住在內湖區，月前才搬到大同區貴德街租住處。陳每天除在華山大草原的野居草堂上課外，下課後沒事就返回住處，但遇到會員求教，陳會留在草堂內過夜。

陳自稱為了推廣原民家屋文化，在台北華山大草原上，興建一座改良的泰雅家屋，還邀請民眾參與製作過程。在殺害高女後，他若無其事繼續教小孩子學習或團購食品，讓家長留言誇獎他是孩子王，但這些愛家慈父的形象卻都是假的，而他犯案的冷血行徑，更令人不寒而慄。

陳雖有妻兒，但因長相不差，談吐詼諧幽默，很能吸引異性好感，一名家住新竹羅姓母親，因從臉書上得知陳嫌經營野居草堂，從事原民文化傳承，帶著一對女兒前來入會學習射箭等技藝，每周往返新竹、台北，一段時間下來，羅母也成了陳嫌的好友，甚至會在陳嫌草堂裡過夜。

警方前晚到草堂約詢陳嫌，羅母為了護陳，竟然跳出來辱罵警察，被警方依妨害公務罪移送，警方認為羅母的行為有點違背常態，懷疑她對案情有所了解，甚至涉嫌協助棄屍，將進一步調查。同時，一名自稱家住高雄的女老師V女出面爆料，指控陳嫌始亂終棄，在網路認識陳嫌後來往，V女前往台北找陳，兩人展開交往並發生關係後，今年4月她懷孕生下一子，陳嫌自此避不見面，讓她非常不滿，出面踢爆陳嫌真面目。

(中國時報)