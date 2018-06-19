殺人分屍頻傳 網民問「社會怎麼了」

友善列印
中國時報
／台北報導

近來分屍殺人案頻傳，動機都與感情相關，許多人在網路感嘆，這社會究竟怎麼了？中正大學犯罪防治系教授鄭瑞隆表示，殺人多是一時衝動，分屍則為毀屍滅跡；但分屍支解有一定難度，嫌犯應有解剖、生理學相關知識背景，並從新聞、社群網站看到相關案件討論，可能升高殺機，模仿棄屍手法。

鄭瑞隆指出，情關難過的人很多，若內心找不到出口，很可能一時失控殺人，而為情談判殺人，多為一時氣憤，但分屍支解，是為了毀屍滅跡便於脫罪，尤其凶嫌衝動殺人後，既已恢復理智，還能冷血分屍、冷靜棄屍，心理素質之強，異於常人，多半有邊緣、反社會人格。

面對現代人情緒鬱悶，愈來愈多人情緒控制能力不佳，鄭瑞隆直言，這類情殺分屍犯罪經過媒體與網路社群熱議，就像自殺案一樣，確實會有渲染模仿性，尤其牽扯金錢、第三者的感情關係，自認感情受創的一方想不開，可能選擇結束對方、自己生命，非常危險。

如何預防？他說，恐怖情人會有徵兆，要懂得保護自己，多觀察並與親朋好友傾訴，分手談判找人陪同，不過要避免刺激對方；若還不熟悉對方，碰面約會時，最好時刻與親友報備聯繫。也有偵辦過分屍案的官警說，不少殺人案是衝動造成，但毀屍滅跡手段令人髮指，若凶嫌心智精神狀況正常，判死刑空間很大。

(中國時報)

陳嫌貪腥 遭爆始亂終棄 家長反對 國一班對跳樓殉情

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。