殺人分屍頻傳 網民問「社會怎麼了」

2018年06月19日 04:09 中國時報 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

近來分屍殺人案頻傳，動機都與感情相關，許多人在網路感嘆，這社會究竟怎麼了？中正大學犯罪防治系教授鄭瑞隆表示，殺人多是一時衝動，分屍則為毀屍滅跡；但分屍支解有一定難度，嫌犯應有解剖、生理學相關知識背景，並從新聞、社群網站看到相關案件討論，可能升高殺機，模仿棄屍手法。

鄭瑞隆指出，情關難過的人很多，若內心找不到出口，很可能一時失控殺人，而為情談判殺人，多為一時氣憤，但分屍支解，是為了毀屍滅跡便於脫罪，尤其凶嫌衝動殺人後，既已恢復理智，還能冷血分屍、冷靜棄屍，心理素質之強，異於常人，多半有邊緣、反社會人格。

面對現代人情緒鬱悶，愈來愈多人情緒控制能力不佳，鄭瑞隆直言，這類情殺分屍犯罪經過媒體與網路社群熱議，就像自殺案一樣，確實會有渲染模仿性，尤其牽扯金錢、第三者的感情關係，自認感情受創的一方想不開，可能選擇結束對方、自己生命，非常危險。

如何預防？他說，恐怖情人會有徵兆，要懂得保護自己，多觀察並與親朋好友傾訴，分手談判找人陪同，不過要避免刺激對方；若還不熟悉對方，碰面約會時，最好時刻與親友報備聯繫。也有偵辦過分屍案的官警說，不少殺人案是衝動造成，但毀屍滅跡手段令人髮指，若凶嫌心智精神狀況正常，判死刑空間很大。

(中國時報)