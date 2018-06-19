密會西班牙 白宮也被蒙在鼓裡！大陸挖我友邦 美國情報失靈

2018年06月19日 04:09 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

巴拿馬、多明尼加與我斷交，皆無預警，但據透露，巴拿馬、多明尼加與北京早在2016年下半年起，相約在歐洲「第三地」西班牙會商建交，連美國都被蒙在鼓裡。相關人士表示，我政府批評巴、多兩國刻意欺瞞，但我方情報掌握不夠，大有檢討之處，值此大陸猛挖我邦交之際，駐外使館必須提高警覺，以免被賣了都不知道。

巴、多欺瞞？我掌握不夠

兩岸外交戰有如諜報戰。大陸不僅藉商務考察之名密邀友邦官員赴北京發展關係，也會相約在第三地密商。巴拿馬與多明尼加與我斷交前，都曾遠赴西班牙馬德里與大陸敲定建交事宜，在歐洲，同為西語系國家，西班牙令他們感到安全自在。

多明尼加今年5月宣布與我斷交，隨即與大陸建交。涉外人士透露，多國從2016年下半年及2017年3月先後在西班牙與陸方談判，為讓我方警戒鬆懈，多國派出代表是非外交閣員，以掩人耳目。

同在2016年下半年，大陸在西班牙也與巴拿馬進行談判，當時蔡英文總統正在巴拿馬進行訪問，參加運河竣工儀式。如今看來，巴拿馬政府只是在演戲。大陸與巴、多兩國官員在西班牙的活動，亦未被我方察覺。

美大使提醒 白宮沒指示

過去我與巴拿馬邦交得以維持，華府態度也是關鍵。美國並不樂見大陸對中美洲發揮影響力，特別是巴拿馬運河具戰略地位。

美國駐巴拿馬大使斐里（John Feeley）日前接受美國《紐約客》專訪時坦言，他從2016年下半年就開始關注巴拿馬與大陸進行建交談判，在2017年2月，他曾詢問巴拿馬總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela），但瓦雷拉否認有此事。

斐里透露，他將此事回報給美國務院及白宮，並向華府相關官員提醒拉美地區情勢轉變，卻未獲得川普政府任何指示。直到巴拿馬宣布與台灣斷交的前1小時，他與瓦雷拉通話談論前總統Ricardo Martinelli遭捕案件時，瓦雷拉才「順便」通知他，但為時已晚。

相中拉美區 陸展開布局

斐里隨後得知，巴拿馬與大陸分別在馬德里及北京，已祕密談判多時，但美方都被蒙在鼓裡。我涉外人士在斷交後還說，根據我方掌握情資，巴國與大陸是在「最後兩周」展開政治對話，顯然我方情報也並未掌握完整。

事實上，斐里早已察覺，大陸在拉美地區的影響逐漸擴大，巴拿馬甚至可作為大陸在拉美地區推動「一帶一路」的戰略要點，但他認為巴拿馬對大陸的想像太過天真（naive）。

(中國時報)