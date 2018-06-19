更改國名航空公司 政府鼓勵拒搭

2018年06月19日 04:09 中國時報 崔慈悌 、 連雋偉 、 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

大陸施壓外國航空更改台灣名稱，國安會祕書長李大維表示，將告知國人這些航空公司，讓民眾可選擇是否搭乘，並強調「我們會反擊」。總統府指出，對於大陸的粗暴作法，將尋求與理念相近的國家聯合因應，政府也會研議反制作法。

《金融時報》昨報導指出，在北京要求國際航空公司更改台灣名稱後，台灣將鼓勵其公民拒搭將台灣列為中國一部分的航空公司飛機，並引用國安會祕書長李大維的說法，「我們將告訴人民，那些屈服於中國的航空公司，你們可以選擇要不要搭乘。」

李大維表示，針對北京過分施壓，台灣政府也可能對更改台灣名稱的航空公司採法律行動，也許會拖上2至3年，「這顯示我們將會反擊，不會什麼都不做。」

對《金融時報》表示，台灣將鼓勵國人拒搭這些飛機，總統府發言人黃重諺表示，李大維的意思是由國民自主選擇，不過政府確實在研議各種反制的作法。

黃說，事實證明，大陸方面透過威脅、恐嚇的粗暴手段，無論是企圖把台灣的名稱從國際上消除，或者對台灣，乃至於對區域各方進行軍事上的威脅，不但不會改變台灣是一個國家的事實，也不會改變台灣人民對於自由民主的熱愛與信念。

大陸民用航空局在4月25日致函給44家航空公司要求更名，目前44家外國航空公司中，已有20家完成更改、24家因「技術原因」申請延期，大陸民航局則同意最晚期限延至7月25日。陸方在5月初則釜底抽薪，致函給IATA，希望全球承認台灣屬於中國，涉外人士指出，若IATA妥協，未來各國航空公司恐全面更名。

「日本航空」及「全日空」原拒絕更改我名稱，但一度屈服，後因著名日台研究專家永山英樹在網路發起聯署活動，兩間航空公司不到24小時內，立即將「中國台灣」全數撤除，不過2家日航日前將其在大陸、香港兩地官網，再將台灣列入中國項下「Taiwan（China）」，外交部昨表示，已對兩家航空公司表達嚴正抗議，要求更正。

《華盛頓郵報》訪問兩岸問題專家王洛伶，她認為，這是蔡英文政府第一次積極反制大陸的施壓；台灣一旦反制，北京肯定強烈反應，兩岸對抗恐急遽升溫。

大陸在1月初啟用M503等4條航路時，我方認為大陸未經協商，曾拒絕大陸東方航空、廈門航空的春節包機申請。

(中國時報)