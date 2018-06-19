拒搭嚴重 恐取消飛台航線

2018年06月19日 04:09 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

《金融時報》報導，國安會祕書長李大維「鼓勵」民眾拒搭更改台灣名稱的航空公司，不少旅行業者直嘆，根本是激化兩岸關係，不僅無法改變現狀，一旦拒搭成了風氣，用不了太久，在成本效益考量下，航空公司就會取消台灣航線，最後只是造成「鎖國」。

優質旅行發展協會理事長李奇嶽呼籲國安會，政府的功能是維持兩岸的關係，若做不到就不要出來「刷存在感」。

旅行公會理事長蕭博仁表示，若民眾有感，自然會不認同大陸的做法，國安會的主張，最後受傷的是台灣。

蕭博仁表示，一般航空公司搭乘率達7成以上才會賺錢，5成只能勉強打平，若只剩3成，就會停飛。國安會出面鼓勵民眾拒搭，航空公司一旦長期搭乘率都在5成以下，就會關閉航線，「難道國安會是想鎖國嗎？」且不少航線一旦停飛，民眾想出國就只能到香港、新加坡轉機，成本增加，受傷的是台灣消費者。

台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶表示，民眾要是都拒搭，對國際觀光路線一定會有影響，國安會帶頭喊，無異是對旅行業者最大的打擊。他表示，台灣加入國際航空運輸協會多年，應該要從法律等層面下手，帶頭拒搭只徒然激化兩岸關係，恐怕效果有限。

李奇嶽質疑，民進黨在意識型態上這麼堅持，要不要直接獨立就好？國際現實看得是國力與市場，台灣小國寡民，根本無法跟大陸相比，為何不學習如新加坡等在大國間周旋獲利，現在只會講一些沒用的話，增加兩岸衝撞，對台灣根本沒有任何利益，「國安會是何等高的位置，他以為自己是外交部長嗎？」

消基會董事長游開雄則表示，除非航空公司確實違反損害消費者利益，否則政府應該妥善處理，原則就是不應該影響消費者消費的權益與選擇。

(中國時報)