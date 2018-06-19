軍改案表決 藍綠磨刀霍霍

2018年06月19日 04:09 中國時報 郭建伸 ／台北報導 楊佳穎、／台北報導

立法院臨時會今將處理攸關軍人年改案的《陸海空軍軍官士官服役條例》修正草案，但因包含起支俸率、18％優存利息、離婚配偶請求權、施行日期等多達16條條文無共識，預料將上演表決戰。據了解，政院為化解軍改阻力，在遺屬年金部份，不堅持結婚滿10年後才可請領。

立法院長蘇嘉全今上午將再召集朝野協商，討論各黨團的文字版本，以及是否有退讓空間。

國民黨團書記長李彥秀強調，盼民進黨在關鍵條文上能有更多思考。首席副書記長曾銘宗則說，若民進黨要強行通過，國民黨也有所準備，除了有近千案修正動議，藉此表決、充分論述，若民進黨出現不合理動作，國民黨也不排除會有更強硬的舉動。

國民黨團盼今日的協商還能為退休軍人爭取權利，再進入院會進行表決，並將在大體討論、逐條討論等過程充分進行論述。另外，若是民進黨徹夜表決，八百壯士也將在立院外夜宿抗爭。

曾銘宗則說，經過兩輪朝野協商，民進黨讓步的幅度相當少，這兩天又傳出行政院長賴清德指示政院版一字不讓、全面回到表決，「原則上還是希望表決、論述，但若有不合理，我們也不排除有其他動作」。

何欣純說，由於還有最後一次協商，尚難以估算有幾條要表決，但強調為了力拚三讀程序，民進黨團也有「24小時不斷電」準備。

(中國時報)