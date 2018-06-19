世足》瑞士踢髒收奇效1：1逼和巴西

2018年06月19日 04:10 中國時報 黃及人 ／綜合報導 ／綜合報導

瑞士中場貝拉米（左下）對巴西內馬（上）犯規，遭裁判黃牌警告。 （法新社）

「森巴軍團」巴西並未如同外界賽前預期，在俄羅斯世足賽首戰踢出流暢又快速的進攻球風，反而爆冷遭到瑞士1比1逼和，也讓E組晉級態勢不明，問題出在巴西球星內馬表現大失應有水準，甚至慘遭外界批評如同「夢遊」！

其實也怪不了這名26歲的巴西球星，他在18日頂著全新「義大利麵」髮型出場，除了是他自從今年2月底腳傷過後，首次在正式國際賽亮相，全程更遭對方近乎粗野的貼身防守，造成他頻頻倒地不起，更有效擾亂他的進攻節奏。

內馬熄火 被譏夢遊

原因出在瑞士教頭佩柯維奇想要確保內馬處在被包圍狀態，尤其是派出防守中場貝拉米死盯內馬，包含拉衣服、勾脖子、拉手臂等小動作輪番出爐，可是主審直到貝拉米針對內馬使出危險鏟人動作，才送給他1張黃牌作為警告。

結果整場比賽下來，光是針對內馬的犯規，竟多達10次，這是從1998年6月15日，英格蘭中場阿蘭席勒遭到突尼西亞犯規11次之後，單場世足賽被對方犯規最多的1次，這一切明顯是佩柯維奇的授意，也達相當不錯效果。

畢竟這只是巴西本屆世足賽的第1場出賽，可是相較於葡萄牙球星C.羅納多首戰就演帽子戲法，內馬與阿根廷球星梅西表現明顯遜色，「我們不該只是打和，但我認為我們還有時間改善缺失，而且會踢得更好。」內馬賽後表示。

可是外界不該那麼看扁瑞士，畢竟他們世界排名高居第6，18日防守有如銅牆鐵壁，儘管雖讓巴西射門20次，卻僅出現4次射正，代表巴西整場球賽根本沒有出現幾次真正具有威脅性的射門，瑞士搶下這場和局實至名歸。

奪冠熱門 難掩失望

不過隨著巴西跟瑞士1比1踢平，塞爾維亞1比0氣走上屆黑馬哥斯大黎加，也讓今年世足賽E組戰局更撲朔迷離，誰能搶下E組第1位置晉級16強？目前仍充滿變數，E組剩下的4場小組賽，可說場場都很關鍵了。

(中國時報)