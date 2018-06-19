世足》VAR助攻 瑞典罰踢克韓

2018年06月19日 04:10 中國時報 蔡銘仁 ／綜合報導 ／綜合報導

瑞典相隔12年再度闖進世界盃足球賽，18日首戰對決「太極虎」韓國，防守依舊強悍，完全鎖住韓國強悍的攻擊，整場只給韓國5次射門機會，最後瑞典靠著第63分鐘，隊長葛蘭克維斯特踢進12碼罰球，以1比0贏球，並列分組第1。

韓國與瑞典，和墨西哥及德國雙強同分在F組，這場對還想晉級的兩隊來說，都是輸不得的「必勝」戰役。相較連續9屆踢進世界盃的韓國，瑞典已經12年沒再這個舞台亮相，此次扳倒4屆冠軍義大利晉級，會有怎麼樣的表現，備受外界關注。

然而，瑞典賽前就出現利空狀況，陣中來自英超曼聯的後衛林德羅夫，因身體不適無法上場，他們被迫換將，改由楊森頂替位置。這個意外出現，沒讓瑞典失去強悍防守，原本已相對較弱的攻擊端，戰力多少受到影響。

瑞典上半場屢次攻到門前，攻勢卻全被瓦解。韓國能擋住攻勢，先發守門員趙賢佑功不可沒；這名26歲的年輕小將，過去僅在成年國家隊出賽過6場，首次出戰世足賽，在韓國陣中只算第3號守門員，這回巧扮奇兵上陣，在韓國球門前築起難以攻破的鐵壁。

比賽進行到第26分鐘，韓國先發後衛朴住昊跑到左邊線附近、躍起救球，落地時右腳著地出現傷勢，被擔架抬下場。韓國突然折損戰將，緊急推上金民友接替守位

；或許誰也沒想到，韓國這次換人，竟會成為勝負的關鍵。

第63分鐘，瑞典前鋒奎德提帶球到禁區內，金民友試圖鏟球，卻把奎德提鏟倒；裁判透過「影像助理裁判」（VAR），改判瑞典獲得12碼罰球機會。關鍵時刻，12碼罰球由瑞典隊長

葛蘭克維斯特操刀，和

本場屢屢上演神奇

擋球的趙賢佑交鋒

。

肩負全瑞典人的希望，葛蘭克維斯特穩住心情，朝球門右側射門；這回趙賢佑完全猜錯方向，眼睜睜看著球門被攻破。瑞典踢進關鍵1球，到比賽結束前20多分鐘，沒給韓國機會反撲，迎回第1勝。瑞典3分到手，與墨西哥並列F組第1，韓與衛冕者德國首戰都吞敗。

(中國時報)