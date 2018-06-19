蘿蔔看世足》德國跌一跤 該戴個護腰了

2018年06月19日 04:10 中國時報 李弘斌

德國首戰爆冷不敵墨西哥，場面宛如電影《小鬼當家》（Home Alone）系列，屢次出現「家裡沒大人」的窘境，後衛胡莫斯、博阿騰孤單面對墨西哥快攻打劫，後防瀕臨潰堤。此役失利的因素很多，最大癥結是中場無法給防線足夠保護，總教練勒夫是該給德軍戴個「護腰」了。

「我們在後防非常的孤單，」博阿騰說：「我們留給他們太多反擊空間，只能疲於奔命。」胡莫斯則說，賽前策略是不要讓對手輕易取得球權，給防線足夠的保護，不幸的是一直沒有做到，德國攻守失衡，讓墨西哥打出想要的節奏。

胡莫斯很小心的不點出個別球員，但明眼人一看即知，在4-2-3-1陣式中要保護防線的位置，就是雙防守中場凱迪拉、克羅斯。其中克羅斯主要任務也是組織攻勢，他的攻優於守，凱迪拉要負起防守失位的主要責任。

凱迪拉是相當出色的全能中場，如今看來他的移動已經不夠快了。當德國鋒翼3人、中場3人，甚至右後衛基米許都上前進攻，攻擊線與後防線拉出極大空隙，但球控不住又斷不了對手反擊攻輸線，結果就是讓墨西哥恣意快攻逞威。

德國領隊比爾莫夫坦承自己「生氣大於震驚」，畢竟如此攻守失序，金牌教頭勒夫竟到第60分鐘才出手調整，用羅伊斯換下凱迪拉，並讓厄齊爾略為墮後，才總算找回一些攻守平衡，但勒夫口中「糟糕」的上半場已足以斷送勝利。

德國有很多地方需要調整，若就首戰主要的攻守失衡問題，勒夫當務之急是得將中場套上「護腰」。跑動能力更好的鞏多安或鬥志旺盛的葛雷茲卡，都是頂替凱迪拉、鞏固中場的合適人選。

博阿騰說：「下役對瑞典就是決賽，我們必須抬起頭來！」德國難得輸球，找出病灶才值得這一敗，上屆勒夫也是在中段及時變陣，才有後來的冠軍落袋，就看這位戰術大師這回能否變出魔法了。

（作者李弘斌為3屆世足轉播講評）

(中國時報)