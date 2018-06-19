世足》J羅首秀 藍武士不低頭

2018年06月19日 04:10 中國時報 廖德修 、 黃邱倫 ／綜合報導 ／綜合報導

不是冤家不聚頭！上屆2014年巴西世足賽日本、哥倫比亞都在C組，這次竟又在小組賽（H組）重逢。四年前雙方首次在世足賽對壘，哥國以4比1大勝，最後並挺進8強；本屆「藍武士」日本隊顯得青黃不接，反觀第二次踢進世足會內賽的哥國，整體實力則猶勝上屆，雙方再次較勁，藍武士恐怕凶多吉少。

哥倫比亞陣中最亮眼的一顆巨星，非上屆世足賽「金靴獎」得主J.羅瑞格茲（J羅、進6球）莫屬了，本屆他仍是主力攻擊手、靈魂人物。加上32歲的隊長法考，他是哥國隊史上的進球王，上屆因傷缺陣，這次終於一圓世足夢。

H組另一場波蘭對塞內加爾，波蘭是H組排名最佳的隊伍，首戰遭遇非洲黑馬塞內加爾。塞隊是第二度進軍世足，且兩軍從未在世足賽對陣，這次各有一位擅長攻擊的進球高手，波蘭是三度德甲「金靴獎」得主萊萬多斯基，塞隊則是效力英超利物浦的馬內，小組賽首場剛好兩人可以一較高下。

塞內加爾也不是省油的燈，面對實力強大的波蘭至少要逼和，再全力迎擊哥倫比亞、日本，爭取晉級16強。不過最新消息指出，後衛西斯訓練時腳踝受傷，加上本來有舊傷，只好放棄本屆世足賽，由另一位效力法甲的恩貝尼格頂替。

至於A組的埃及、俄羅斯之戰，首戰因傷缺陣的「埃及梅西」薩拉確定會此戰復出，埃及的戰鬥力瞬間提升一個等級，但維持世足地主開幕戰不敗光榮紀錄的俄羅斯只要拿下此勝，加上首戰進5球的優勢，就等於一隻腳踏進16強。

英超進球王薩拉在歐冠盃左肩受傷，導致錯過世足賽首戰，尤其在看到球隊飲恨落敗後，其悔恨的表情讓埃及球迷不捨。因此，他決定在對俄羅斯之戰復出，畢竟已1敗的埃及有輸不得的壓力。

(中國時報)