豪宅管制鬆綁 央行天人交戰

央行理監事會周四登場，一般認為總裁楊金龍上任未滿半年，會打安全牌，應該不會升息，豪宅管制是否鬆綁反倒成為焦點。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

中央銀行理監事會議本周四登場，在普遍預期利率會「連八凍」，豪宅管制是否鬆綁反倒成為焦點。據了解，考量房市低迷，再管制豪宅意義不大，已出現鬆綁聲浪，不過「鷹派」理事認為現階段不是時候，傾向繼續管制，預料將在會議上演唇槍舌戰。

升息最快要到9月

美國聯準會（Fed）上周四升息1碼（0.25個百分點），並釋出加快升息腳步訊息，下半年將再升息2次，牽動央行升息意向。不過考量國內物價尚且平穩，市場上普遍預期，台灣重啟升息時點最快要等到9月。

央行上回調整利率是在2016年6月底的理監事會議，當時宣布降息半碼（0.125個百分點），重貼現率降至1.375％迄今，不過眼尖的金融業者認為，近期隔夜拆款利率驟升至0.197％，創21個月新高，頗有為升息暖身的味道。

新手上路 打安全牌

「下半年會比較好！」公股行庫主管用新手上路的角度解讀，一來是現階段沒有立即升息的必要，再者央行總裁楊金龍上任未滿半年，打「安全牌」確實會比較好，持續給市場明確的升息訊號後，再升息不遲。

不升息大致底定，央行理監事會的重頭戲落在豪宅管制。央行2010年陸續啟動房貸選擇性信用管制之後，陸續納管一般住宅及豪宅，不過一般住宅管制已於2年前全部取消，回歸各銀行內部風險控管，僅剩豪宅尚未解除管制。

料會議將有番舌戰

銀行主管認為，當時管制豪宅的背景是因為不想影響一般住宅，不過觀察房市景氣已在谷底，投資客幾近絕跡，自住客占比逾90％，豪宅還要不要繼續管制，各方已有不同聲音，也使得央行評估鬆綁的可能性。

另一派站在務實角度，認為央行對豪宅的定義「一點都不豪」，頂多算是中高價位宅，未必管得到有錢買豪宅的人，反倒讓有需求購屋者被卡得死死的，不利房市健全。

不過這些贊成鬆綁聲音，多位鷹派理事並不贊同，認為豪宅還是有示範性價格效果，好不容易房價下來了，不宜前功盡棄；也有理事認為，今年329檔期再起豪宅推案熱，此時鬆綁顯然是推波助瀾，絕非好的時間點。

(中國時報)

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