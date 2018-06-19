大膽預測升息半碼 6季來首見

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中國時報
金融理財中心／台北報導

風不再往同一個地方吹，針對中央銀行第二季理監事會議，根據《工商時報》最新問卷調查結果出爐，96％受訪業者仍認為將維持政策利率不變，但有4％受訪者認為可能升息半碼，這也是近6季來，受訪業者首度出現「意見不一致」的結果。

央行先前已連續7季未調整政策利率，且根據《工商時報》歷次在理監事會前對金控、銀行、保險、投信投顧業者進行的問卷，從2016年第4季以來，受訪企業便「口徑一致」，至今年第一季止的連續6次調查，受訪業者都是「百分百」認為央行政策利率會維持不動。

但根據本次調查結果，有4％受訪者認為，央行可能升息半碼（0.125個百分點），被同業認為「是很大膽的預測」。

值得注意的是，前一次受訪業者看法不同調是出現在2016年第3季，當時有10％業者認為利率不動、9成業者認為會降息半碼，結果是10％押利率不動的業者勝出。而該次理事會前，央行自2015年第3季至2016第2季的利率政策是連4降。

金融業者指出，觀察近期主要央行共通的特色，就是訊息和決策過程愈來愈公開透明，也因此讓市場解讀可以相較過去更準確，包括Fed、ECB都是如此；至於這次央行理事會，雖然逾9成業者認為利率會連8凍，由於市場已出現不同聲音，顯示不能完全排除央行後續利率調整的可能性。

(中國時報)

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