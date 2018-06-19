房貸逾放飆高 清查寬限期授信

2018年06月19日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

寬限期不再，房貸完美風暴即將引爆？中央銀行調查20多家銀行房貸寬限期授信狀況，發現部分銀行因房價下修，衝擊房貸業務品質，出現逾放比飆高現象，雖然損失有限，但擔心連環爆，必要時將金檢伺候。

根據金管會統計，寬限期在今年底前到期的房貸有5429億元，占全體住宅貸款比重8.1％，不過因首季房價下修，不少先前進場的投資客，面臨龐大虧損，「只還息、不還本」的寬限期到期後，斷頭壓力不小。

以一銀為例，首季房貸逾放比攀至6年半新高0.39％，季增0.07個百分點，高於全體銀行平均水準0.26％，讓央行相當關注，由於一銀是公股行庫，又是前十大房貸放款行，連一銀都有房貸逾放增加壓力，市場狀況不容輕忽。

央行官員表示，若按金管會統計，全體國銀4月底房貸逾放比0.26％，與2、3月持平，資產品質並沒有特別變化來解讀，一銀應是個案，也寧可相信是個案，但究竟何種放款邏輯，導致出現逾放走揚警訊，有必要釐清。

央行官員表示，大台北地區房貸占比高，加上投資客多，逾放比走揚情況自然顯著，「房價下修絕對是很大的壓力」，已要求各銀行詳細回報寬限期授信狀況況，如果未來幾個月狀況無法控制住，不排除祭出金檢。

銀行業者表示，雖然央行陸續鬆綁房貸信用管制，回歸銀行內控，但公股行庫最大問題還是「錢太多」，尤其房貸戶持續還款，就得找新貸戶，才能維持房貸市占率，放款品質有沒有想像的那麼好，大家心知肚明。

銀行業者表示，公股行庫承作房貸平均成數約65％，還算安全，就算房屋遭到法拍，擔保品「打了八折再八折」，也不至於虧損，問題在於若房價還沒止跌，再來個1成跌幅，到時虧損就會擴大，這絕對是未爆彈。

(中國時報)