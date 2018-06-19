亞大攜手INFORMS 深化國際接軌

亞洲大學國際產學聯盟首次與INFORMS合作在台北舉辦國際年會，吸引來自全球25個國家、40位講師分享運籌、智慧分析及人工智慧最新發展和應用。（張立勳攝）

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中國時報
／台北報導

亞洲大學國際產學聯盟為深化國內產學與國際產業接軌，首次與INFORMS國際學會合作，17日至20日在台北國際世貿中心舉辦國際年會，除有各國頂尖學者參加，更不乏IBM、Quanta Cloud、MicroSoft等知名企業與會，暢談分析與創新實踐在智慧供應鏈、智慧金融及智慧健康醫療等領域。

INFORMS首度在台北舉辦國際年會，今年的規模是歷年之最，共有來自全球25個國家、900多篇論文投稿、40位講師進行交流，吸引近千名會員參加，產業界代表邀請到包括Uber、UPS、全球智能分析領導SAS、廣達電腦旗下的雲達科技、全球最大職場社群平台LinkedIn社群、福特汽車、Johnson Control、D.H. Wagner和Experian等企業，分享最先進分析、AI智慧運用。

大會主席亞洲大學副校長林蔚君表示，INFORMS是全球最大資料科學家、智慧分析的學會，成員有多位美國國家院士、諾貝爾得主、學術與產業界在智慧分析領域大師級領袖人物，盼透過此次INFORMS年會，洞悉技術趨勢，了解哪些應用在發生，如何結合台灣產業能量、搶占市場先機，亞洲大學國際產學聯盟也將透過年會尋找策略夥伴，發掘潛在合作團隊。

科技部次長許有進親臨會場致詞指出，由AI人工智慧引領的第四波科技創新正在發生，無論是新創企業或者產業轉型，AI絕對是關鍵，INFORMS年會開啟台灣產學重要交流契機，為產學發展帶來無比能量，當全球積極發展AI、大數據，迎接下波數據經濟的此時，台灣絕不能缺席。

許有進說，今年科技部投入AI創新研究中心的計畫及推動國際產學聯盟（GLORIA），有亞洲大學等15所大學加入發展AI科技、金融科技，科技部也鼓勵國際學術機流帶動國內AI、大數據產業發展。

INFORMS現任理事Nicholas G. Hall表示，INFORMS是一個產業與學術並重的國際組織，在大數據時代，透過資料的有效分析，可以拯救生命、節省成本，最重要是能提供解決方案。

(中國時報)

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