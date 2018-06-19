湖口實兵對抗 美軍下指導棋

2018年06月19日 04:09 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

6月上旬舉行的漢光演習實兵對抗相當真實，以湖口北測中心的操演為例，處處可見美軍指導的影響，例如指揮所強化隱蔽性，即是來自美軍的建議，即使無人機在空中來回偵蒐，也找不到指揮所位置。

這次漢光演習的實兵對抗，是由陸軍機步269旅與海軍陸戰隊66旅對打，一共打5天4夜，除了指揮所不能被人發現外，陸軍自己可以呼叫空軍支援兩架IDF戰機轟炸目標，這是第一次。

以前的地面部隊演訓，如果要空軍支援，都是空軍派人來幫忙，但若真打起來，哪裡有人來幫忙聯絡空軍？因此這次對抗，陸軍就要參演官兵自己指派空中支援，並演練整個過程，直到炸射完畢。

陸軍可呼叫空軍轟炸

此外，這次對抗徵召民間無人機支援，進行空中偵蒐，並要求民人穿軍服。軍方官員說，老百姓穿軍服，才會聽指揮，穿便服就是不易約束，老百姓一旦穿上軍服，雖然無階級，只掛臂章，就是軍人。

此外，在實兵對抗過程中，副總長陳寶餘上將曾來視導，但參演官兵沒人知道，繼續進行實彈射擊，這也是軍中罕見情況。陳寶餘是陸軍第2號人物，若是以往演習，軍方大小官員早就陪在旁邊，這次卻沒有安排，陳寶餘一個人跟著部隊後面走，看參演官兵的攻守操練。

一位軍方官員說，軍方一度考慮也安排三軍統帥如此視導漢光，但因操演部分是實彈，在安全考量下，最後取消。

副總長低調隨軍視導

軍方官員說，總統視導的安全規畫，要求非常嚴格，以前總統馬英九視導為例，有次馬出海視導海上操演，特勤單位竟要求海上航道事先用掃雷艦掃一遍，看有沒有水雷，軍方聽了差點沒昏倒。這位官員說，海軍當然沒有真的派出掃雷艦照做，但由此看出，總統視導部隊的安全規畫，異常嚴謹。

這次實兵對抗，兩軍都打電子戰，軍方官員認為，資電戰雖成立第四軍種，但電子戰還是要和情報與作戰結合，才能發揮綜效。

(中國時報)