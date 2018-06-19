作戰準則抄美軍 未必都實用

2018年06月19日 04:09 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

漢光演習結束後，據透露，參謀本部檢討決定，包括兵力結構、武器裝備、準則發展與修訂、發展聯合作戰計畫與訓練都要調整。官員透露，現在很多準則是抄襲美軍，但美軍是要去全球作戰，準則很厚，我國軍沒有必要全抄，他說，國防部將和國防大學一起合作，重寫準則，只要薄薄幾張紙就好，愈簡單愈好。

這位官員並認為，國軍研製的炊事車、流動淋浴、廁所等，真打起仗來，根本沒有用，部隊也不應再安排高層視導這種裝備。

此外，軍方官員也表示，這次屏東基地九鵬打飛彈，也不再是喊「54321發射」，以後也聽不到這種口令了，改成開放射擊，知道目標在哪裡，就對準發射；過去甚至發生喊了「54321」卻找不到目標，實在太假了。

軍方官員表示，這次漢光就是找缺點，缺點愈多，代表操演達到目的，雖然操演需要一個框架，不能放任參與者天馬行空，但這次漢光並沒預寫劇本，兩岸若真的打起來，也不會呆板地照著國軍制訂的固安計畫進行。

因此，這次操演沒有事前對參演幕僚露口風，例如，臨時增加「攻占澎湖」科目，只有參謀總長一人知道，作戰次長都不知情，當發布這個科目時，大家忙成一團，正好給幕僚與部隊磨練應變的能力。

軍方官員說，這次漢光演習用很多民間資源，如民間通信等；他並認為，大陸不會以大欺小，兩岸真打起來，不會轟炸中華電信等民間單位。此外，像這次參演傘兵跳傘意外受傷，就直接送到童綜合醫院救治，即是結合民間資源的最好例證。

至於外界批評，蔡英文總統去清泉崗視導的反空降演訓，根本是場秀，不符戰場現實。軍方官員坦言，外界批評的都是事實，站在軍方立場，「我們也不想做」，「但是不能不做」，這是為了向國人展現國軍的戰力。

(中國時報)