3黨競逐新竹縣長 楊文科領先

2018年06月19日 04:09 中國時報 邱立雅／竹縣報導

2018新竹縣長選戰，國民黨、民進黨、民國黨3黨大亂鬥！國民黨確定徵召新竹縣副縣長楊文科、民進黨由鄭朝方披戰袍，民國黨則由主席徐欣瑩親自出馬，根據艾普羅最新民調，3強競逐，不論是支持度還是看好度，楊文科都領先鄭、徐2人，再次證明，新竹縣仍是藍營大票倉。

民調顯示，楊文科、鄭朝方及徐欣瑩3人角逐下屆新竹縣長寶座，選民會支持誰？楊文科拿下27％支持度、鄭朝方4.7％、徐欣瑩20.1％；而在誰當選縣長機會較大的看好度方面，楊拿下34.0％、鄭6.7％、徐19.5％。楊文科雖於爭議中出線，在政黨加持下，得到民眾青睞。鄭朝方獲民進黨提名，從數據看，新竹縣綠營基本盤恐還未整合歸隊。

不過值得注意的是，支持度及看好度分別有29.8％及39.8％民眾未表態，凸顯各黨有努力空間。

交叉分析發現，在政黨傾向泛藍的民眾，楊文科獲46.7％支持度、看好度更達49.5％，不但超過徐欣瑩的20％、20.4％，領先幅度1倍多，同時狠甩僅拿到支持度2.9％、看好度6.1％的鄭朝方。

令人訝異的是，泛綠選民方面，徐欣瑩囊括了34.0％支持度，高於鄭朝方23.5％；依13鄉鎮分析，鄭朝方的支持度皆是個位數，寶山鄉甚至是0，未來他能否擺脫「靠爸族」刻板印象，扭轉地方「都是鄭家人在選」阻力，成為能否拉抬民調關鍵。

對於民調結果，鄭朝方僅回應：「我是新人，有很大的進步空間，我會繼續加油的，謝謝！」而徐欣瑩則表示，非常感謝鄉親好朋友們熱情穩定的支持，選戰之路還很長，會持續努力。楊文科表示，距投票還有5個月，會繼續努力、勤跑基層，請大家相信國民黨、相信藍色執政。

國民黨中央找上「負分最低」、「最大公約數」的楊文科，讓藍營大團結的策略奏效，民調數字力壓徐欣瑩及鄭朝方，不過國民黨籍立委林為洲未來動向是最大變數。若林堅持參選，國民黨勢必分裂，屆時親痛仇快，可能丟失鐵板江山。

此次民調由艾普羅民意調查公司於6月14日至16日以電話後2碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問的方式取得，有效樣本1075人，抽樣誤差為95％信心水準以下，正負3.0個百分點。

(中國時報)