姚推捷運月票0 元 柯酸選不上亂喊

2018年06月19日 04:09 中國時報 吳堂靖 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

年底選戰三強相爭，爭取連任的台北市長柯文哲18日直搗「柯黑大本營」中山區，找上民進黨籍里長支持，針對手姚文智、丁守中對於敬老金、公共住宅、1280月票等批評，加以反擊，柯狠酸「政治上不要亂喊價，是認為選不上才亂喊嗎？」但姚反嗆，要柯多讀一點書。

柯文哲昨拜會中山區埤頭里長林銘清，時值端午節，里長也送上粽子、鳳梨等預祝柯連任成功，現場民眾也高喊「凍蒜！」由於中山區向來被視為民進黨大票倉，此次獲得綠營里長公開力挺，拔樁意味濃厚。

選舉不到6個月，競爭對手也檢視柯市府施政成效，像深受民眾歡迎的1280捷運月票，丁認為應降為800元、姚則喊出0元，對此柯則回擊，這是雙北花了2年時間討論出來的，0元錢是從天上掉下來嗎？「政治上不要亂喊價，我有時候開玩笑，是覺得一定選不上才亂喊價的嗎？」

至於被柯文哲砍掉的重陽敬老金，藍綠台北市長參選人都主張要恢復，柯文哲嘲諷「政策買票非常有效」，但這是要多花國家10億元。對此，民進黨台北市長參選人姚文智反駁，過去部分行業別的年金特別豐厚，重陽敬老金是對老人的些許補貼回饋，但敬老金被柯文哲講成買票，「他的爸爸媽媽在別的縣市也是領得不亦樂乎啊！」未來若年金制度完善後，當然重陽敬老金可再檢討。

姚文智說，為了補救重陽敬老金，柯對老人福利的花費都是「即興式」，比如老人無法出門，卻補助公車、捷運；與老人共餐，真正補貼到的長者只2％。他也說，敬老金是過去因年金失衡，政府對長者的津貼，卻被講成政策買票，直指柯文哲爸媽也是在別的縣市「領得不亦樂乎」。

(中國時報)